ARA San Juan: ocho años después, el pedido que no se apaga

El 15 de noviembre de 2017 marcó para siempre a la Armada Argentina y al país entero. Ese día se perdió el contacto con el ARA San Juan, que navegaba desde Ushuaia rumbo a la Base Naval Mar del Plata. Un año más tarde, el 17 de noviembre de 2018, se localizaron sus restos en el fondo del mar. Desde entonces, las preguntas siguen abiertas.

Construido en 1983 en Alemania, el ARA San Juan (S-42) formaba parte de la flota de submarinos de ataque de la Armada. Arribó al país en 1985 y fue bautizado con el nombre de la provincia de San Juan, cumpliendo con la tradición de asignar nombres que comienzan con “S” a estas naves.

Durante décadas participó en ejercicios binacionales, entrenamientos y patrullajes. Entre 2007 y 2014 atravesó una profunda reparación de “media vida”: se desmontó su casco, se renovaron motores, baterías, válvulas y sistemas eléctricos, y se realizaron más de 600 trabajos. Esa puesta a punto extendía su operatividad por 30 años más.

La última comunicación

El 8 de noviembre de 2017, el submarino zarpó desde Ushuaia para realizar una misión de patrullaje. El 15 de noviembre, a las 7.30, reportó un “desperfecto eléctrico” y un “principio de incendio” en el sector de baterías, problemas que habían sido controlados por la tripulación. Esa fue la última señal. El contacto se perdió a unos 432 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

A las pocas horas, comenzó un operativo internacional inédito: 18 países ofrecieron ayuda para intentar localizar a la nave. El 30 de noviembre de ese año, el Gobierno dio por finalizada la búsqueda de sobrevivientes. Sin embargo, los familiares no bajaron los brazos.

Un hallazgo que abrió aún más preguntas

Tras 50 días de acampe en Plaza de Mayo y una incansable lucha para reactivar la búsqueda, el Estado contrató a la empresa privada Ocean Infinity. Sus robots submarinos detectaron los restos del ARA San Juan el 17 de noviembre de 2018, a casi 900 metros de profundidad y cerca del punto donde se había reportado la última comunicación.

El casco estaba implosionado, con partes de la estructura dispersas en un radio de 70 metros. Las imágenes y peritajes revelaron la violencia del colapso. Lo que aún no se revela es toda la verdad.

La causa judicial: años de demoras y reclamos

La investigación comenzó apenas dos días después de la desaparición, en el Juzgado Federal de Caleta Olivia a cargo de la jueza Marta Yáñez. En 2019, la Comisión Bicameral del Congreso determinó responsabilidades políticas y administrativas del entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, y otros funcionarios. Un año después, la jueza procesó por estrago doloso a seis altos mandos navales, cuatro de los cuales continúan imputados: Claudio Villamide, Héctor Alonso, Luis Enrique López Mazzeo yHugo Miguel Correa. También se abrió una causa paralela por encubrimiento agravado, que involucra al expresidente Mauricio Macri, al exministro Aguad y al exjefe de la Armada Marcelo Srur, a partir de supuestas maniobras para ocultar información clave.

A esto se suma otra investigación por espionaje ilegal a familiares de los tripulantes. La trama judicial acumula 45 cuerpos de expediente, 30 cajas con documentación reservada y más de 200 testigos. Nada de eso logró, hasta hoy, una respuesta definitiva.

El homenaje permanente

En 2021 se inauguró en la plazoleta frente a la Base Naval Mar del Plata el Monumento Memorial del ARA San Juan, un espacio de recuerdo y encuentro. En su interior guarda una cápsula que será abierta en 2067, al cumplirse 50 años de la tragedia.

Cada uno de los marinos que viajaba en el ARA San Juan tenía una historia, un proyecto, una familia que hoy los sigue nombrando. Entre ellos también estaba Eliana Krawczyk, la primera submarinista mujer de la Argentina y de América Latina.

Capitán de fragata Pedro Martín Fernández (45).

Capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo.

Teniente de navío Fernando Vicente Villarreal.

Teniente de navío Fernando Ariel Mendoza.

Teniente de navío Diego Manuel Wagner.

Teniente de navío Eliana María Krawczyk (35).

Teniente de navío Víctor Andrés Maroli (37).

Teniente de fragata Adrián Zunda Meoqui.

Teniente de fragata Renzo David Martín Silva (32).

Teniente de corbeta Jorge Luis Mealla (30).

Teniente de Corbeta Alejandro Damián Tagliapietra (27).

Suboficial Principal Javier Alejandro Gallardo (47).

Suboficial Primero Alberto Cipriano Sánchez (46).

Suboficial Primero Walter Germán Real (43).

Suboficial Primero Hernán Ramón Rodríguez (43).

Suboficial Segundo Cayetano Hipólito Vargas (45).

Suboficial Segundo Roberto Daniel Medina (40).

Suboficial Segundo Celso Oscar Vallejos (38).

Suboficial segundo Hugo Arnaldo Herrera (39).

Suboficial primero Víctor Hugo Coronel (39).

Suboficial segundo Víctor Marcelo Enríquez (39).

Suboficial segundo Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez (37).

Suboficial segundo Daniel Adrián Fernández (40).

Suboficial segundo Luis Marcelo Leiva (39).

Cabo principal Jorge Ariel Monzón (37).

Cabo principal Jorge Eduardo Valdez (33).

Cabo principal Cristian David Ibañez (36).

Cabo principal Mario Armando Toconas (36).

Cabo principal Franco Javier Espinoza (33).

Cabo principal Jorge Isabelino Ortiz (32).

Cabo principal Hugo Dante César Aramayo (33).

Cabo principal Luis Esteban García (31).

Cabo principal Sergio Antonio Cuellar (35).

Cabo principal Fernando Gabriel Santilli (34).

Cabo principal Alberto Ramiro Arjona (33).

Cabo principal Enrique Damián Castillo (35).

Cabo principal Luis Carlos Nolasco (30).

Cabo principal David Alonso Melián (31).

Cabo principal Germán Oscar Suárez (29).

Cabo principal Daniel Alejandro Polo (31).

Cabo principal Leandro Fabián Cisneros (28).

Cabo principal Luis Alberto Niz (27).

Cabo principal Federico Alejandro Alcaraz Coria (27).

Cabo segundo Aníbal Tolaba (25).

