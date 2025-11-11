ARBA anunció que cambia la forma de pagar la patente en provincia de Buenos Aires: cómo es el nuevo sistema

Desde 2026 habrá modificaciones en el tributo automotor bonaerense con nuevas cuotas, más tramos y una distribución diferente de la carga tributaria

A partir de 2026, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó la implementación de un nuevo sistema para abonar la Patente Automotor, con el propósito de aliviar la carga tributaria e incrementar la previsibilidad financiera de los contribuyentes bonaerenses. Según el titular del organismo, Cristian Girard, “el tributo se dividirá en diez cuotas iguales, que comenzarán a abonarse desde el mes de marzo”, permitiendo una distribución mensual y más uniforme de los pagos.

Los cambios en el esquema de Patente forman parte del proyecto de Ley Impositiva 2026, impulsado por el gobernador Axel Kicillof. Este proyecto contempla diversas modificaciones a la estructura tributaria provincial y, en particular, una reformulación profunda del Impuesto a los Automotores. Parte del nuevo esquema consiste en la simplificación de los tramos, pasando de 15 a 5, con una alícuota mínima del 1% y una máxima del 4,5%. De ese modo, la provincia queda entre las jurisdicciones con patente más baja del país.

El nuevo sistema establece que los bonaerenses abonarán la Patente en 10 pagos mensuales, todos de igual valor, lo que reemplaza el tradicional esquema bimestral y busca mejorar la capacidad de planificación financiera de los hogares y empresas. Desde ARBA, señalaron que la decisión se adoptó “para brindar mayor previsibilidad, acompañar la situación económica de las familias y pymes, y facilitar el cumplimiento del impuesto”.

La reformulación del tributo implica que el 75% de los propietarios de vehículos pagarán menos Patente que en 2025. Según palabras del propio Girard, “tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que este año, gracias a una reformulación de las tablas que recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos”. Las nuevas tablas suponen, para la mayoría, un alivio efectivo en un contexto de dificultades económicas.

La cuantía de la Patente no sólo se verá beneficiada por la rebaja para el 75% de los contribuyentes sino también por el nuevo método de pago. La posibilidad de distribuir el impuesto en diez cuotas tiene como objetivo hacer más llevadera la carga fiscal anual. Desde la Agencia de Recaudación explicaron que la medida responde a la necesidad de “facilitar una planificación más equilibrada de los gastos a lo largo del año”, tanto para familias como para pequeñas y medianas empresas.

El contexto que rodea al lanzamiento de la Ley Impositiva 2026 es definido por una búsqueda de progresividad, sin incrementar las alícuotas de Ingresos Brutos ni el Impuesto Inmobiliario. Las autoridades comunicaron que la nueva normativa “no incluye cuotas adicionales ni aumentos en el Inmobiliario”, representando un alivio real para sectores familiares y rurales. Girard sostuvo que “el contexto económico es crítico para los bonaerenses, por eso esta ley dialoga con esa realidad”.

La modernización impositiva no termina en los cambios del tributo automotor. ARBA también actualizó los tramos en un 40% y espera que más de 46.000 pymes bonaerenses resulten beneficiadas por la actualización de los parámetros. Este enfoque, según fuentes oficiales, responde a una lógica progresiva y “pro producción”, cuidando de no ahogar el consumo ni las actividades comerciales, sino fortaleciendo la recaudación a través de herramientas tecnológicas y procesos administrativos modernos.

La Ley Impositiva 2026 mantiene la orientación progresiva en el campo tributario, ajustando parámetros sin aumentar la presión en sectores sensibles. Las tablas del impuesto automotor reciben una reformulación diseñada para recomponer la equidad en la carga y proteger los ingresos de los sectores medios que se vieron afectados por la coyuntura económica de los últimos años.

El esquema de tramos, que hasta ahora contenía 15 categorías, se reduce a 5, lo que simplifica la normativa y el cálculo impositivo para los contribuyentes. El rango de alícuotas queda determinado con un piso del 1% y un máximo del 4,5%. Con esta medida, la provincia busca ubicarse como una de las jurisdicciones nacionales con los valores de patente más bajos para automotores.

La decisión de transformar la periodicidad de la Patente se apoya en la necesidad de prever gastos de manera ordenada. Dividir la obligación en diez cuotas iguales facilita la gestión financiera de las familias bonaerenses y de los pequeños negocios, que podrán planificar gastos e inversiones con menor incertidumbre a lo largo del año calendario. El nuevo sistema de Patente Automotor prevé diez cuotas mensuales iguales a partir de marzo de 2026 en la provincia bonaerense

Las autoridades recalcaron que el diseño del paquete impositivo para 2026 no contempló subas adicionales en el gravamen inmobiliario ni nuevas tasas extra. “No incluye cuotas adicionales ni aumentos en el Inmobiliario”, enfatizó Girard al explicar que estas medidas representan “un alivio concreto para las familias y el sector rural”. La política de exenciones y actualizaciones en tramos de acuerdo a la inflación esperada pretende beneficiar tanto a particulares como a pequeñas y medianas empresas establecidas en la provincia.

Parte del enfoque de la nueva propuesta tributaria reside en la utilización de herramientas tecnológicas que permitan a los contribuyentes acceder a información, realizar pagos y trámites con mayor agilidad. Girard subrayó que mantener la progresividad y modernizar la administración tributaria son prioridades estratégicas para que la recaudación resulte eficiente sin afectar negativamente la producción ni el consumo bonaerense.

El paquete de cambios tributarios impulsado desde el Poder Ejecutivo no contempla ninguna modificación en las alícuotas de Ingresos Brutos para las empresas locales. La actualización de los tramos, con una suba del 40%, impactará en más de 46 mil pymes que verán mejoradas sus condiciones impositivas respecto del año en curso.

Las medidas buscan mayor equidad al evitar que la presión tributaria se concentre en los patrimonios medios y bajos. El diseño de la Ley Impositiva fue presentado como una respuesta a la difícil coyuntura económica que enfrenta la provincia. El nuevo sistema de pago de Patente, junto con la reducción de tramos y las actualizaciones en otras áreas impositivas, marca una transformación relevante en el modo en que Buenos Aires organiza su recaudación y administra su relación con hogares y empresas.

El nuevo cronograma estipula que la primera cuota vencerá en marzo de 2026 y las subsiguientes se cancelarán mensualmente hasta completar el pago en diciembre de ese mismo año. El monto fijo en cada cuota facilitará la administración y el cumplimiento tanto para particulares como para empresas.

Desde la Agencia de Recaudación bonaerense detallaron que el nuevo régimen tributario procura alinearse con las capacidades reales de pago y el flujo de ingresos de los contribuyentes. De esta manera, se procura evitar los picos estacionales de recaudación y las dificultades para ingresar a los planes de pago en épocas críticas del año.

El impacto del nuevo sistema de Patente Automotor se suma a una serie de cambios que la administración provincial promueve para apuntalar el entramado productivo y proteger el ingreso familiar. La reconfiguración de la alícuota, la reducción del número de tramos y la periodicidad mensual se enmarcan dentro de un proceso de modernización a nivel provincial.

La Agencia de Recaudación precisó que continuará utilizando tecnología para facilitar la gestión de los tributos y poner a disposición de los ciudadanos nuevas herramientas digitales que mejoran la experiencia de cumplimiento de obligaciones fiscales. Esa estrategia forma parte de la visión general de una administración tributaria más eficiente y menos restrictiva para la economía real.

La provincia aspira a ubicar su esquema automotor entre los que presentan los valores de patente más bajos a nivel nacional, tras la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones desde marzo de 2026. El cronograma de diez cuotas iguales para el pago del impuesto financiará los compromisos fiscales anuales y otorgará mayor certidumbre a los propietarios de automotores.

Girard describió el impacto de la ley señalando que “seguimos fortaleciendo la progresividad y modernizando la administración tributaria, con herramientas digitales que permiten una recaudación más eficiente sin ahogar la producción ni el consumo”. Insistió en que la intención es recomponer la equidad impositiva y evitar que la presión recaiga sobre los patrimonios medios y bajos.

La distribución mensual comenzará en marzo de 2026 y alcanzará a todos los titulares de vehículos radicados en la provincia. Los beneficiarios de la nueva ley incluyen, según lo divulgado por la Agencia de Recaudación, tanto a familias como a unos 46.000 pequeños y medianos comercios diseminados por el territorio bonaerense.

El rediseño del sistema impositivo propuesto para el año próximo no modifica los impuestos sobre la propiedad ni plantea subas en ingresos brutos para ninguno de los sectores productivos. Las autoridades defendieron la consistencia progresiva del modelo y destacaron la intención de “producir un alivio concreto para las familias y el sector rural”.

Los cambios en el cobro de las Patentes y la actualización de los tramos se inscriben en el proceso de modernización y progresividad tributaria impulsado por el Ejecutivo provincial.

Fuente: infobae

Comentarios

comentarios