ARBA extendió el plazo para pagar el Inmobiliario Urbano: hasta cuándo se puede abonar y cómo conseguir el 10% de descuento

ARBA extendió el vencimiento del Inmobiliario Urbano: hasta cuándo se puede pagar y cómo acceder al descuento del 10% con débito automático.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) prorrogó la fecha de vencimiento de la quinta y última cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado , que originalmente operaba el 9 de octubre. Ahora, los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 25 de noviembre para realizar el pago sin perder beneficios .

El organismo informó que la decisión responde a “razones operativas” vinculadas al proceso de liquidación del impuesto y a la habilitación de medios de pago. La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Descuento de hasta el 10% para quienes paguen con débito automático

ARBA recordó que quienes no tengan deudas, estén adheridos al débito automático y abonen la última cuota del año, podrán mantener el descuento de hasta el 10%.

recordó que quienes no tengan deudas, estén adheridos al débito automático y abonen la última cuota del año, podrán mantener el descuento de hasta el 10%. El beneficio aplica tanto para quienes ya están registrados en ese sistema como para los nuevos usuarios que se sumen antes del vencimiento.

tanto para quienes ya están registrados en ese sistema como para los nuevos usuarios que se sumen antes del vencimiento. Para quienes deseen a dherirse al débito automático y acceder al beneficio , el trámite se realiza desde la web de ARBA, en la sección “Autogestión”, con CUIT y Clave CIT. Allí se debe ingresar a “Gestión de Débitos Automáticos” y registrar una cuenta bancaria (CBU) o una tarjeta de crédito.

En el caso de adherirse por primera vez con tarjeta, el descuento se verá reflejado en las próximas cuotas.

Opciones para pagar el impuesto

El pago puede realizarse desde la web oficial de ARBA, con tarjeta de crédito, cajero automático o mediante pago electrónico. También se podrá utilizar la app Cuenta DNI, escaneando el código QR que el organismo enviará por correo electrónico en las próximas semanas. Además, sigue habilitado el pago presencial en bancos y centros de cobro Provincia Net Pagos.

Fuente: Infocielo

