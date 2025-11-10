ARENA MAR DEL PLATA ESTA LLEGANDO A LA CIUDAD

De la mano de Ref Group nace un nuevo espacio cultural de entretenimiento para todas las edades en Mar del Plata. Estará ubicado en la tradicional esquina de Av. Luro y San Juan, donde tendrá lugar un microestadio, una sala multipropósito y un polo gastronómico.

La ciudad balnearia es reconocida como el principal destino turístico de la República Argentina. Arena MDP estará situado en una de las entradas de la ciudad, en pleno centro del nuevo distrito tecnológico. Se instala como hito inicial del circuito cultural marplatense refuncionalizando un clásico comercial de la zona, a través de un criterio de arquitectura contemporánea.

Ubicado sobre la arteria de ingreso más importante de la Ciudad de Mar del Plata.

A solo 50 metros de la estación de tren y terminal de Ómnibus de la ciudad.

A 5 minutos de la municipalidad de General Pueyrredón.

A 10 minutos de las playas más populares de Mar del Plata.

A 20 minutos del Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla.

“Arena Mardel Plata” será un espacio cultural de entretenimiento, donde funcionó la tradicional tienda Los Gallegos de Mar del Plata. El lugar tendrá en total 6000 metros cuadrados repartidos en tres plantas.

El microestadio dispondrá de distintas comodidades como un campo adaptable a diferentes tipos de eventos, plateas y palcos vip de máximo confort con estacionamiento privado.

Las salas “multipropósito” serán destinadas para diversas actividades artísticas y culturales.



Por último, el espacio gastronómico que estará ubicado sobre la Av. Luro permitirá a los asistentes disfrutar de una experiencia completa desde cualquier punto del arena, y además funcionará durante todo el día sin depender de la programación de eventos. Dentro del complejo, sobre la Avenida Luro, tendrá lugar el Food Court. El mismo contará con distintos locales de marcas reconocidas, formato mall, y una barra principal al estilo de los mejores mercados del mundo. Además, incluirá mesas y barras diseñadas para compartir, combinando funcionalidad, estilo y confort.

FOOD COURT AMP funcionará todos los días conformando una nueva oferta gastronómica en un ambiente cálido y seguro.

Inauguración segundo semestre 2026.

