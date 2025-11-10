Mirador Virtual Mobile

ARENA MAR DEL PLATA ESTA LLEGANDO A LA CIUDAD

De la mano de Ref Group nace un nuevo espacio cultural de entretenimiento para todas  las edades en Mar del Plata. Estará ubicado en la tradicional  esquina de Av. Luro y San Juan, donde tendrá lugar un  microestadio, una sala multipropósito y un polo gastronómico.

La ciudad balnearia es reconocida como el principal  destino turístico de la República Argentina.  Arena MDP estará situado en una de las entradas de  la ciudad, en pleno centro del nuevo distrito  tecnológico. Se instala como hito inicial del circuito  cultural marplatense refuncionalizando un clásico  comercial de la zona, a través de un criterio de  arquitectura contemporánea.

  • Ubicado sobre la arteria de ingreso más importante de la Ciudad de Mar del Plata.
  • A solo 50 metros de la estación de tren y  terminal de Ómnibus de la ciudad.
  • A 5 minutos de la municipalidad de General  Pueyrredón.
  • A 10 minutos de las playas más populares de Mar del Plata.
  • A 20 minutos del Aeropuerto Internacional  Astor Piazzolla.

“Arena Mardel Plata” será un espacio cultural de entretenimiento, donde funcionó la tradicional tienda  Los Gallegos de Mar del Plata. El lugar tendrá en total 6000 metros cuadrados repartidos en tres plantas.
El microestadio dispondrá de distintas comodidades como  un campo adaptable a diferentes tipos de eventos, plateas  y palcos vip de máximo confort con estacionamiento  privado.
Las salas “multipropósito” serán destinadas para diversas  actividades artísticas y culturales. 


Por último, el espacio gastronómico que estará ubicado  sobre la Av. Luro permitirá a los asistentes disfrutar de una experiencia completa desde cualquier punto del arena, y  además funcionará durante todo el día sin depender de la  programación de eventos. Dentro del complejo, sobre la Avenida Luro, tendrá lugar  el Food Court. El mismo contará con distintos locales de  marcas reconocidas, formato mall, y una barra principal  al estilo de los mejores mercados del mundo. Además,  incluirá mesas y barras diseñadas para compartir,  combinando funcionalidad, estilo y confort.

FOOD COURT AMP funcionará todos los días conformando una nueva oferta gastronómica en  un ambiente cálido y seguro.

Inauguración segundo semestre 2026. 

