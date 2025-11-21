Argentina eliminada en Copa Davis: el marplatense Zeballos y Molteni cayeron en un dramático dobles

En una última bola que definió el tiebreak y que fue buena por menos de un centímetro, la dupla que conformaban el marplatense Horacio Zeballos y Andrés Molteni cayó ante la dupla alemana y significó la derrota por 2 a 1 del equipo argentino en esta serie final de Copa Davis que se disputa en Italia.

Se llegó al partido de dobles en igualdad gracias a la victoria inicial del platense Tomás Etcheverry y quedó igualada por el buen triunfo que logró Alexander Zverev ante Francisco Cerúndolo.

Fue 12 a 10 a favor de los alemanes la definición del último set, luego de que los dos primeros se repartieran ambas parejas que jugaron un muy buen partido, entretenido y emocionante. Tan parejo que fue 6-4 a favor de Zeballos-Molteni el primero y 4-6 el segundo, para Kevin Krawetz y Tim Puetz.

El equipo nacional, conducido por Javier Frana, estuvo a la altura y se esperaba que en este duro cruce tuviera chances de prosperar hacia la definición por el máximo trofeo del tenis por equipos. Estuvo a un par de puntos de conseguirlo.

Fuente: Ahora Mar del Plata

