Argentina es uno de los países con menos días de licencia por paternidad

A pesar de ser vanguardista en derechos humanos, Argentina es uno de los países más atrasados en cuanto a la licencia por paternidad en América Latina, con solo dos días. En este marco, desde distintas organizaciones de padres luchan para que sus licencias sean más amplias.

El Poder Ejecutivo Nacional envió un proyecto de ley en mayo pasado que establece una licencia para personas no gestantes de 90 días, mientras que para la persona gestante pase de los 90 días actuales a 126 días. De esta manera, no habría distinción de géneros e incorporaría dentro de la normativa a las identidades diversas, como las personas no binarias.

El actual régimen de licencias tampoco contempla a las parejas que elijan ser padres mediante la adopción. Con la nueva legislación, se les otorgaría de 2 a 12 días al año para visitar al niño o niña en el proceso de adopción. Una vez dada esta última, los padres tendrán una licencia de 90 días.

Sin este tipo de licencias, sin distinción de género y tan breves para los varones, genera que las mujeres empleen mayor tiempo a las tareas de cuidado dentro de una familia. Teniendo en cuenta los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 91,6% de las mujeres realiza tareas de cuidado, frente a un 73,9% de ellos.

¿Cuántos días de licencia por paternidad hay en el resto de América Latina?

Dentro de los considerandos de este proyecto de ley, se explica que Argentina se encuentra dentro de los países más «atrasados de América Latina respecto a las licencias por paternidad. Los países con más días de licencia de la región son Colombia y Venezuela, con 14.

Le siguen Uruguay con 13 días; Ecuador con 10; Chile, Brasil y México con 5; Bolivia, Panamá y El Salvador con 3 días; y por último, Guatemala con 2.

Por otra parte, en Europa, Italia tiene una licencia por paternidad de 10 días obligatorios y uno opcional, mientras en Francia es de 28 días. Desde 2021, España tiene de 16 semanas para madres y padres. Suecia es uno de los países más avanzados, con 480 días para repartirse entre los padres.

