Argentina mejoró en el ranking global y es el país con mejor nivel de inglés de la región

Argentina logró un avance en la medición internacional de habilidades en inglés, consolidándose como el país con mejor nivel del idioma en Latinoamérica y ubicándose en el puesto 26 en el ranking global, según la edición 2025 del Índice de Proficiencia en Inglés (EF EPI) de EF Education First. El desempeño nacional fue el mejor registrado en la región en la historia del estudio y certifica un crecimiento sostenido en la enseñanza y el aprendizaje del idioma. Buenos Aires, también sobresalió como la ciudad capital con mayor dominio de esa lengua entre las metrópolis latinoamericanas y se posicionó en el puesto 23 a nivel mundial.

El informe, dado a conocer este miércoles, abarca a 123 países y, por primera vez, también evaluó las habilidades de expresión oral y escrita, incluyendo criterios innovadores mediante inteligencia artificial desarrollada por Efekta Education Group. De acuerdo con los organizadores, el EF EPI 2025 constituye la edición más robusta desde el inicio de este relevamiento en 2011, no solo por el incremento del número de países analizados, sino también por la incorporación a la evaluación de variables tecnológicas, equidad de género y vinculación con indicadores de desarrollo económico.

El resultado argentino es especialmente relevante para sectores educativos y productivos, que encuentran en el dominio del inglés una herramienta esencial para la inserción global, la conectividad cultural y las oportunidades de innovación en un mundo cada vez más interdependiente. El liderazgo nacional en educación en inglés, subrayado por el puntaje total de 575 puntos y el progresivo ascenso en la clasificación, es interpretado por analistas como una ventana para potenciar los vínculos comerciales, académicos y culturales del país.

El Índice de Proficiencia en Inglés de EF se basa en los resultados de la prueba EF SET, un test en línea adaptativo y estandarizado, que clasifica a millones de postulantes de todo el mundo según los seis niveles definidos por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). En la edición 2025, participaron más de 2,2 millones de personas. Según detalla EF Education First, la tecnología de Efekta permitió “evaluar no solo la comprensión auditiva y lectora, sino también la capacidad de hablar y escribir, habilidades fundamentales para fomentar el entendimiento entre culturas y fronteras”.

Dentro del territorio argentino, el liderazgo no es exclusivo de Buenos Aires: Mar del Plata encabeza el podio nacional, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario y La Plata. Ciudades como San Juan y San Luis registraron incrementos notables, reduciendo la brecha con los distritos más avanzados y evidenciando una tendencia a la homogeneización del nivel de inglés en todo el país. El estudio destaca progresos en todos los grupos etarios: el segmento de 21 a 30 años supera los 600 puntos, los adultos de 31 a 40 años se acercan a los 580 y el grupo de 18 a 20 años consolida avances que demuestran un interés renovado por perfeccionar el idioma.

En materia de género, Argentina muestra diferencias positivas con respecto a la media latinoamericana. Mientras en la región se observa una brecha favorable a los hombres, en el caso argentino las mujeres igualan o superan su desempeño, estableciendo al país como ejemplo de equidad en el aprendizaje de idiomas.

El liderazgo argentino es aún más notorio al compararlo con el resto de Latinoamérica: Honduras ocupa el segundo lugar en la tabla regional, también en la franja de “dominio alto” del idioma, mientras Uruguay, Paraguay y El Salvador se sitúan en un nivel intermedio. En el listado de capitales mundiales, Buenos Aires sobresale en Latinoamérica, mientras que Santiago, Tegucigalpa, Asunción y Lima siguen a distancia en la región.

A nivel global, los Países Bajos retienen la primera posición, escoltados por Croacia y Austria, mientras que Alemania ascendió al cuarto puesto por una mejora significativa y Noruega completó el Top 5. Las conclusiones del informe EF EPI resaltan que, si bien hablar inglés sigue siendo el desafío más extendido —la expresión oral fue identificada como la habilidad más débil en más de la mitad de los países evaluados—, la brecha entre las diferentes competencias tiende a compensarse gracias al acceso a la tecnología y la formación digital. Libia, Costa de Marfil y Camboya, ocuparon los puestos del fondo de la tabla.

La directora de Evaluación de EF y autora del EPI, Kate Bell, subrayó: “El inglés continúa siendo el idioma más utilizado a nivel mundial para la comunicación internacional. En un contexto de creciente complejidad global, su rol como puente entre culturas, economías e ideas es más importante que nunca. Esta visión más completa del dominio del inglés muestra cómo varían las competencias entre individuos y grupos con una escala sin precedentes”.

El buen rendimiento argentino responde, según especialistas, al impacto de los programas de enseñanza de inglés en escuelas, universidades y academias privadas, el acceso temprano al idioma a través de recursos digitales y la inversión sostenida en actualización docente y capacitación tecnológica. A esto se suma la demanda de sectores empresariales y la expansión de plataformas de trabajo remoto y freelance orientadas a mercados internacionales. El detalle de la puntuación de Argentina en el índice

En un escenario marcado por la inteligencia artificial, la globalización de los servicios y la movilidad académica y profesional, los expertos concluyen que la consolidación del inglés como competencia central abre nuevas puertas para que la sociedad argentina potencie su desarrollo. La presencia de ciudades del interior en el top nacional, la marcada equidad de género y la mejora interanual señalan, en conjunto, un ciclo virtuoso para el futuro del país en las redes globales del conocimiento.

El año pasado, Argentina había quedado 28° a nivel mundial y segundo en la región, solo por detrás de Surinam, país que este año no participó de una medición que, sin embargo, alcanzó a más naciones que en 2024. Por ejemplo, el debutante Zimbabue ocupó el puesto 14 en el mundo.

