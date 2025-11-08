Arranca el finde: cómo estará el clima este sábado 8 de noviembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo mayormente nublado y una muy leve probabilidad de chaparrones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este sábado una jornada con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima que tímidamente trepa a los 20º en Mar del Plata.

Durante la mañana se registrará una temperatura de 13 grados, con cielo cubierto y vientos soplando a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sur.

Por la tarde, el termómetro rozará los 17 grados, esperados como el máximo de este sábado. Asimismo, se espera por una leve probabilidad de entre el 10 y el 40% de chaparrones, mientras que la intensidad del viento bajará a entre 7 y 12 km/h desde el este.

Para la noche, la temperatura volverá a bajar hasta los 14 grados.

Fuente: Mi8

