Arranca el mes con calorcito: cómo estará el clima este sábado 1° de noviembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo practicamente despejado y temperaturas de principio de verano.
Noviembre arranca con una temperatura más que agradable y cielo prácticamente despejado para este sábado en Mar del Plata, según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La mañana arrancará con 18 grados y vientos soplando a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el oeste. En la tarde, mientras tanto, la temperatura alcanzará su pico máximo de 24 grados.
Finalmente, para la noche se esperan unos 11 grados, con vientos que reducirán su intensidad a entre 7-12 km/h desde el sur.
Fuente: Mi8