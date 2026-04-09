Artemis II a un paso de la Tierra: cómo es el operativo para rescatar a los astronautas

Tras batir récords de distancia y sobrevolar el lado oculto de la Luna, la tripulación de Artemis II llegará al planeta Tierra este viernes, con un amerizaje en el océano Pacífico, bajo un estricto protocolo de seguridad.

Artemis II ya no es solo un nombre en los libros de historia que están por escribirse, sino una realidad que está a punto de completar su primer gran capítulo. Se trata de la primera misión tripulada de la NASA desde el legendario programa Apolo, llevando a cuatro astronautas a bordo de la nave Orion, que despegó con el potente cohete SLS el pasado 1 de abril de 2026.

El objetivo de fondo es claro: probar que la tecnología, los sistemas de soporte y el equipo humano pueden operar con total seguridad en el espacio profundo. Este paso es el que nos va a permitir, en los próximos años, volver a caminar sobre la superficie lunar y, eventualmente, soñar con llegar a Marte.

La misión Artemis II encara su fase de retorno.

La tripulación ya dejó atrás el lado oculto de nuestro satélite natural y se encuentra navegando en la trayectoria que los trae de vuelta a casa. El lunes fue un día de hitos, ya que la misión alcanzó el punto de mayor cercanía a la superficie de la Luna y, al mismo tiempo, logró el récord de la mayor distancia recorrida desde nuestro planeta por una nave tripulada. Ahora, el cronómetro marca una fecha clave: el reingreso de la cápsula Orion a la atmósfera terrestre está previsto para este viernes 10 de abril, cerrando un viaje que mantuvo al mundo en vilo.

Sin embargo, un retorno de esta magnitud requiere una logística que no deja espacio para la improvisación. Tanto la NASA como las Fuerzas Armadas estadounidenses ya activaron sus planes de contingencia para recibir a los astronautas frente a la costa de California. La mayor preocupación de los equipos de rescate es el clima y la posibilidad de que la nave termine amerizando fuera del rango que se calculó originalmente. Para cubrir cualquier escenario, la Fuerza Aérea tiene listos aviones militares C-17, que se suman a dos helicópteros de la Marina, siete aeronaves de monitoreo y el apoyo logístico de la base de Pearl Harbor.

Lili Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación de Artemis, explicó en rueda de prensa la importancia de este despliegue preventivo. «Estamos aún trabajando con los militares para garantizar que, si hay un evento fuera de lo nominal, tengamos fuerzas de rescate listas para ir al sitio del aterrizaje no nominal», manifestó Villarreal, dejando en claro que la seguridad de los tripulantes es la prioridad absoluta por encima de cualquier estadística de precisión.

A medida que las horas pasan y la Orion se acerca a la Tierra, los especialistas en tierra intensifican los controles sobre cada componente. Rick Henfling, director de Vuelo para el Regreso de Artemis, expuso que el equipo está «observando cosas que puedan afectar los sistemas de guía, navegación, control y propulsión». La zona estimada para el impacto es un radio de unas 2.000 millas náuticas en el Océano Pacífico, con un punto de llegada cercano a San Diego, por lo que los planes de emergencia se enfocan específicamente en qué pasaría si la cápsula cae fuera de ese parámetro establecido.

Más allá de los protocolos de seguridad, el clima de trabajo en la NASA es de confianza pero con los pies sobre la tierra. Henfling enfatizó que «hay condiciones favorables para un buen amerizaje», el cual está previsto para las 20:07 (EDT) de este viernes. Además, destacó la capacidad del comandante Reid Wiseman y el piloto Victor Glover para manejar cualquier desvío manual si fuera necesario. «Si todo sale nominal (conforme a lo esperado), no necesitarán hacer ninguna acción, pero ellos han entrenado, trabajando con mi equipo de controladores de vuelo para responder en caso de que nos enfrentemos a un escenario no nominal», expresó el experto, confiando en que el entrenamiento de años dará sus frutos en el momento decisivo.

Fuente: diario popular

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