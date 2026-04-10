Artemis II amerizó y cerró una misión histórica a la Luna

La cápsula Orión descendió en el Pacífico tras un reingreso extremo y cerró una misión de diez días que marcó el regreso de astronautas al entorno lunar desde 1972. La tripulación fue rescatada en buen estado y la agencia destacó un “descenso perfecto”.

La misión Artemis II concluyó este viernes con un amerizaje exitoso en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, en California. La cápsula Orión, con cuatro astronautas a bordo, completó así un viaje histórico que volvió a llevar seres humanos al entorno de la Luna por primera vez desde la era del programa Programa Apolo.

El descenso fue calificado como “perfecto” por la NASA. Tras ingresar a la atmósfera terrestre a velocidades superiores a los 40.000 kilómetros por hora, la nave soportó temperaturas cercanas a los 2.760 grados centígrados, producto de la fricción extrema. Durante unos 14 minutos críticos, la cápsula atravesó su fase más exigente antes de desplegar su sistema de paracaídas

En total, Orión utilizó once paracaídas en distintas etapas para reducir la velocidad de manera progresiva: desde cientos de kilómetros por hora hasta menos de 30 al momento del impacto con el agua. Este sistema fue clave para garantizar un amerizaje controlado y seguro.

La tripulación

A bordo viajaban los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes fueron reportados en “excelente estado” tras una primera evaluación remota. Luego del contacto con el agua, equipos de rescate de las fuerzas armadas estadounidenses y personal de la NASA desplegaron un operativo que incluyó buzos, helicópteros y un buque de la Marina para recuperar a la tripulación en un lapso de entre 30 y 45 minutos.

Los astronautas fueron trasladados inicialmente a una plataforma inflable y luego evacuados en helicóptero hacia el buque USS John P. Murtha, donde recibieron las primeras revisiones médicas. Posteriormente, fueron derivados a tierra firme para continuar con controles más exhaustivos, habituales tras misiones en microgravedad.

El vuelo, que se extendió por diez días, había despegado el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo del cohete Space Launch System. Durante la misión, la tripulación realizó un sobrevuelo lunar, incluyendo el paso por el lado oculto del satélite, y ejecutó diversas maniobras para evaluar el desempeño de la nave en condiciones reales de espacio profundo.

El principal objetivo fue comprobar que tanto la cápsula como los sistemas de soporte y la tripulación pueden operar con seguridad más allá de la órbita terrestre, un paso imprescindible para futuras misiones que buscarán regresar a la superficie lunar e incluso proyectar un eventual viaje a Marte.

Los pasos previos a la llegada a la Tierra

Antes del reingreso, los astronautas realizaron una serie de procedimientos clave, como la verificación de los trajes de presión y el control de todos los sistemas de la nave. También ejecutaron la maniobra final de corrección de trayectoria, que consistió en un breve encendido de propulsores para encaminar el regreso hacia la Tierra.

Uno de los momentos más delicados fue la interrupción de comunicaciones durante seis minutos, prevista dentro del protocolo de reingreso. Esta fase permitió poner a prueba el escudo térmico de la nave, diseñado para soportar condiciones extremas sin comprometer la seguridad de la tripulación.

A diferencia de la misión Artemis I, que no fue tripulada, Artemis II utilizó una trayectoria de retorno más directa, lo que redujo el tiempo de exposición al calor y el riesgo de daños en el escudo.

La misión también marcó un cambio respecto de las primeras expediciones lunares: no fue necesario aplicar cuarentena a la tripulación, ya que décadas de investigación descartaron riesgos biológicos asociados al contacto con materiales lunares. Sin embargo, los astronautas serán sometidos a controles médicos rigurosos para evaluar los efectos del viaje en sus organismos.

Tras recorrer más de 1,1 millones de kilómetros, Orión será trasladada nuevamente al Centro Espacial Kennedy para su análisis, mientras la NASA ya proyecta los próximos pasos del programa Artemis.

Fuente: Diario Popular

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