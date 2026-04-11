Artemis II: qué cambios sufrieron los astronautas al regresar a la Tierra

Luego de diez días en el espacio, la tripulación enfrentará distintos desafíos físicos y médicos.

La misión Artemis II regresó a la Tierra este viernes al completar un viaje de diez días en el espacio, durante el cual volaron alrededor de la Luna. Al amerizar, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen empezaron un estricto protocolo médico para analizar el impacto de la microgravedad en sus cuerpos.

Qué le pasó al cuerpo de los astronautas luego de diez días en el espacio

En el espacio, la tripulación debió adaptarse a un entorno sin gravedad, por lo que el cuerpo humano funciona de manera muy distinta. Esas circunstancias provocan que la masa muscular y la densidad ósea se reduzcan con rapidez.

En ese sentido, la NASA informó que en misiones prolongadas los astronautas pueden perder cerca de un 1% de densidad ósea por mes, especialmente en los huesos que en la Tierra soportan el peso del cuerpo.

Los astronautas de Artemis II sufrieron varios cambios durante la misión. (Foto: NASA).

Además, la exposición a la microgravedad también impacta en la distribución de los líquidos en el cuerpo: provoca hinchazón en el rostro y cambios en los ojos y vasos sanguíneos, lo que se conoce como “efecto cara de luna”. Como si fuera poco, se debilita el sistema inmunológico, por lo que son más vulnerables a infecciones.

Los efectos de la microgravedad en músculos, huesos y sistema inmunológico

Algunos de los principales efectos que la NASA asocia a la microgravedad son los siguientes:

Pérdida de masa muscular por menor uso del cuerpo en ausencia de gravedad.

por menor uso del cuerpo en ausencia de gravedad. Disminución de la densidad ósea , que puede rondar el 1% mensual en huesos de carga.

, que puede rondar el 1% mensual en huesos de carga. Redistribución de líquidos hacia el torso y la cabeza .

. Hinchazón facial y cambios en la visión o en los vasos sanguíneos.

o en los vasos sanguíneos. Alteraciones del sistema inmunológico durante la misión.

Cómo intentaron contrarrestar los efectos de la microgravedad durante la misión

Para contrarrestar los efectos causados por la disminución de la gravedad, durante la misión realizaron una rutina diaria de 30 minutos con un volante de inercia de 14 kilos. De esta manera, realizaron ejercicios de fuerza y resistencia, como sentadillas y peso muerto.

Al reingresar a la Tierra, los astronautas debieron soportar fuerzas de hasta 3,9 veces la gravedad terrestre, lo que puede generar mareos, desorientación y fatiga, por lo que la extracción de la cápsula se realiza de manera paulatina y con chequeos médicos inmediatos.

Cuál es el protocolo que activó la NASA tras el regreso de Artemis II

Apenas amerizó la nave Orión, la NASA activó un protocolo estricto para cuidar la salud de la tripulación. Serán extraídos de la cápsula dentro de las dos horas posteriores al amerizaje y los trasladarán al buqueUSS John P. Murtha, donde recibirán las primeras evaluaciones médicas. Después, se realizarán estudios más detallados en el Centro Espacial Johnson.

Los astronautas deben permanecer en la cápsula hasta 2 horas después del amerizaje. (Foto: NASA).

Qué evaluarán en los estudios psicológicos de la tripulación

Algunos de los aspectos psicológicos que también monitorea la NASA son los siguientes:

Posibles cuadros de ansiedad vinculados al regreso y a la readaptación.

vinculados al regreso y a la readaptación. Niveles de estrés acumulado después de varios días en un entorno aislado y controlado.

después de varios días en un entorno aislado y controlado. Impacto emocional del encierro y la distancia prolongada de la Tierra.

prolongada de la Tierra. Cambios en el estado de ánimo durante y después del viaje.

durante y después del viaje. Entrevistas y controles psicológicos para detectar y tratar efectos adversos a tiempo.

Con el regreso a la Tierra, Artemis II cerró una misión histórica para la exploración espacial y marcó un paso clave en el regreso de los humanos a la Luna. Fue la primera misión tripulada del programa Artemis y el primer vuelo de astronautas alrededor del satélite natural de la Tierra en más de 50 años.

Fuente: TN

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