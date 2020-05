Artistas marplatenses invitan a reflexionar sobre el «aquí y ahora»

El director de cine local Julian Gil, reunió a un grupo de reconocidos artistas de la ciudad para crear un video en cuarentena. Cada uno participó desde su casa, demostrando asi, que cuando hay ganas, talento y pasión, todo se puede.

En el video participan Maria Carreras, Lalo Alías, Mario Carneglia, Alejandro Gomez, Julio Costa, Marcelo Goñi, Oscar Miño, Daniel Herrera, Mabel Malbos, Natalia Andrea Sanchez, Marcelo Rigl, Mariano Lopez, Nicolas Pecollo (desde España) Norberto Presta (desde Brasil) y Florentina Ayala.

Entre todos, recitan el poema «Carpe diem» de Walt Whitman, el cual habla sobre la belleza de saber apreciar y vivir el momento. Ideal para todos los que nos encontramos en cuarentena.

«Unir el esfuerzo colectivo con un mensaje motivador y esperanzador» dijo Julian Gil al momento de explicar cómo surgió la idea para dicho proyecto.

«Es una época de incertidumbre sin precedentes. Por eso creo que entre todos podemos aportar nuestro granito de arena para hacer la cuarentena un poco más llevadera. A los que les toca estar afuera cuidandos a todos, mi mayor agradecimiento, admiración y respeto. Y a los que nos toca quedarnos adentro, colaboramos como podemos, haciendo lo que mejor sabemos hacer» Agregó el director.

«Aprovecha el día.

No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños.

No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber.»

Con estas palabras tan claras y alentadoras, Whitman comienza su poema. Y con las mismas palabras, Gil comienza su video.

