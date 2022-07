ASAMBLEA POPULAR DE OCUPADOS, PRECARIZADOS Y DESOCUPADOS FRENTE AL MUNICIPIO

Desde la Unidad Piquetera, integrada por Polo Obrero, MTR Votamos Lucha, Mar, Cuba MTR, Buel, A Trabajar, MST Teresa Vive, Barrios de Pie, y FOL; convocan este jueves 7 de julio a las 14h a una asamblea popular a los sectores de trabajadores y trabajadoras en lucha de la ciudad y la zona para resolver un plan de lucha frente al ajuste y la miseria salarial que sufre el conjuntos de los trabajadores.

«El gobierno Nacional y toda la oposición patronal han lanzado una ofensiva de ataques a quienes venimos luchando contra la miseria y la pobreza, a quienes venimos bancando las ollas populares en los comedores y merenderos en los barrios de todo el país y Mar del Plata», explicaron.

Asimismo agregaron que nuestra ciudad «es la capital de la desocupación, el trabajo precarizado y los salarios de pobreza, acentuado por los tarifazos como en el transporte. El déficit habitacional supera las doce mil viviendas. Las salitas, el Higa y el Hiemi están totalmente vaciadas y colapsada, de la misma manera de el sistema educativo. En la ciudad avanzan las politicas de privatización de los espacios públicos y de contaminación, quieren instalar unas petroleras que no generará trabajo y solo traerá derrames en nuestro mar».

«Montenegro y Kicillof son responsables de esto. El municipio es parte del problema no de la solución. Cristina quiere que vuelvan los punteros de los municipios, por pura especulación electoral y para que no luchemos contra el ajuste. Acá no hay grietas. Además de profundizar la precarización laboral de quienes trabajan bajo convenio en los municipios, quieren seguir utilizándonos cómo mano de obra barata y variable de ajuste con fraude laboral», destacaron.

Para cerrar, indicaron que «exigimos a las centrales obreras un paro nacional y un plan de lucha porque quieren sacarnos de las calles pero no de la pobreza. Basta de precarizacion en el Estado y las empresas. Quieren que no luchemos contra el ajuste del gobierno y el FMI».

