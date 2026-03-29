Asesinaron a un hombre a puñaladas durante la madrugada: aún no fue identificado

Sucedió en Gascón y Buenos Aires. Las autoridades avanzan con el relevamiento de cámaras para conocer la mecánica del hecho. Esta tarde se realizará la autopsia para tener mayores precisiones.

Durante la madrugada de este domingo, un hombre de aproximadamente 60 años que se encontraba en la zona de Gascón y Buenos Aires, a una cuadra de la sede departamental de la Policía, fue asesinado de al menos 2 puñaladas en medio de la calle.

El homicidio se dio en un contexto que aún no pudo ser establecido por las autoridades que investigan el caso: en primera instancia la fiscal Constanza Mandaragán evaluó que se podría haber tratado de un robo, dado que la víctima no poseía ninguna pertenencia.

Es por este detalle que aún no pudo ser identificado, dado que no se halló su documento de identidad entre sus prendas.

«Recibió al menos 2 o 3 puñaladas. Esperamos el relevamiento de cámaras de la zona, sobre todo de comercios y del COM», aseguró la fiscal a Mi8.

Hasta el momento, a la par que se investiga la mecánica del homicidio, la fiscalía busca identificar a la víctima para avanzar con la autopsia durante la tarde de hoy. El análisis intentará determinar con mayor precisión qué pasó antes de que el sujeto sea asesinado. En tanto, no hay agresores identificados ni detenidos.

Fuente: Mi8

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