Así será la serie que Robert De Niro grabará con Brandoni

Robert De Niro llegará en los próximos días a Argentina para grabar junto a Luis Brandoni una serie. La ficción en cuestión se llamará Nada y constará de 5 episodios, bajo la dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat, una de las duplas más exitosas en la industria audiovisual.

“La serie se llama Nada. Es un poco el personaje que voy a hacer yo. Es muchas y tantas cosas que, en definitiva, no es nada. Un amigo, que es experto en gastronomía y que escribe libros, va a venir a la Argentina a entregar el último libro que va a escribir el personaje mío”, reveló “Beto” en Los 8 escalones del millón, sin dar el nombre de su colega estadounidense.

Y a pesar de que la producción quiere mantener en secreto las locaciones que van a utilizar, para no exponer al actor de El Padrino, Toro Salvaje y Taxi Driver, se supo que uno de los lugares elegidos fue el emblemático edificio Kavanagh, en el barrio porteño de Retiro. Sin embargo, no se podrá grabar allí por la negativa de gran parte de los vecinos, entre quienes se encontraría la ex embajadora argentina de Venezuela y Gran Bretaña Alicia Castro.

Según trascendió, dos tercios de los 107 propietarios del edificio ubicado sobre la calle Florida al 1000 votaron en contra de la oferta hecho por la productora Metrovisión, que pensaba pagar entre 5 y 7 millones de pesos, motivo por el que tuvieron que buscar otro espacio. El rodaje comenzará el lunes 18, con la participación de Guillermo Francella, Gastón Cocchiarale y Andrea Frigerio, entre otros. “Me gustaría muchísimo ver a De Niro y estar con él”, reveló el protagonista de Granizo en diálogo con Cristina Pérez en Radio Rivadavia y se definió como “cholulo”.

Cabe señalar que Buenos Aires es una de las ciudades favoritas de De Niro, quien viajó por primera vez a la argentina en 1981 para presentar Toro Salvaje y forjó una estrecha amistad con Lito Cruz, quien lo invitó a comer una asado argentino en un encuentro en el que también estuvieron presentes Federico Luppi, Hugo Arana, Betiana Blum, Víctor Laplace y Brandoni. Desde entonces quedó con un buen vínculo con “Beto”, quien lo recibió en 2015 cuando vino al país para celebrar Navidad.

FUENTE: Infocielo

