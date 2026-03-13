Ataque en Michigan: un hombre armado irrumpió en una sinagoga con su vehículo y fue abatido por los guardias

Según la CNN, el atacante llevaba consigo una gran cantidad de explosivos. Un agente de seguridad fue atropellado.

Un hombre armado embistió un vehículo contra una sinagoga y fue abatido tras tirotearse con agentes de seguridad este jueves en Michigan, en el norte de Estados Unidos, en plena tensión por la guerra en Medio Oriente.

El sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, confirmó que el atacante murió.

El hecho ocurrió en la sinagoga Templo de Israel, de la localidad de West Bloomfield Township, al noroeste de Detroit, informó CNN. El complejo también alberga una escuela.

Los servicios de emergencia encontraron lo que parecía ser una gran cantidad de explosivos en la parte trasera del vehículo, reportó la emisora.

“Cuando el sospechoso llegó a la sinagoga, la seguridad lo vio y lo enfrentó a tiros”, dijo Bouchard. Un guardia fue atropellado, pero se encuentra fuera de peligro, dijo CNN.

“El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Michigan y responde a la aparente situación de embestida de un vehículo y a un tirador activo en la sinagoga”, detalló el director del FBI, Kash Patel, en redes sociales.

El vehículo se incendio tras impactar contra la sinagoga

Imágenes aéreas capturadas por la televisora local WXYZ muestran que una columna de humo salió de la sinagoga del Templo de Israel.

El vehículo se incendió luego de estrellarse contra la sinagoga, afirmó una fuente citada por AP. El agresor atravesó un conjunto de puertas y entró en un pasillo donde algo en el vehículo se encendió, detalló un jefe policial. “Se desplazaba con un propósito por el pasillo, por lo que se logra apreciar en el video”, dijo Bouchard.

Cerca de una docena de padres corrieron para recoger a sus hijos de una escuela para la primera infancia dentro del edificio.

Vista de la sinagoga de Michigan (Foto: Cortesía/tmj4.com)

El distrito escolar de West Bloomfield entró en confinamiento

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, dijo que trabaja con la Policía Estatal de Michigan para obtener más información del hecho.

“El antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan”, afirmó en un posteo en X. “La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz”, añadió.

Fuente: TN

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