ATE denuncia que trabajadores dependientes del Organismo de Niñez y Adolescencia provincial sufren «precarización laboral»

A través de un comunicado, desde la Seccional Mar del Plata de la Asociación Trabajadores del Estado, denuncian » la situación de precarización laboral que sufren las trabajadoras y trabajadores del Centro de Admisión y Derivación de Mar del Plata, dependiente del Organismo de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires»

«Los mismos comenzaron a desarrollar sus tareas entre los años 2018 y 2019, en calidad de monotributistas contratados, sufriendo irregularidades en la percepción de sus ingresos, llegando incluso a transcurrir casi cien días en los que no tuvieron la certeza de si seguían o no siendo afectadxs al servicio por la falta de cobro de sueldos, sin embargo y a pesar de ello lxs trabajadores continuaron prestando el servicio. Cuando a mediados del 2020 la provincia pasa a planta transitoria a trabajadoras y trabajadores declarados esenciales por la situación de pandemia y siendo este uno de esos sectores, aún no se efectivizó dicho pase a todas y todos, lo que se ve agravado nuevamente por la falta de percepción de salarios desde noviembre de 2020», indicaron.

A pesar de la situación antes relatada, «las y los trabajadores continúan desempeñando sus tareas laborales con todos los gastos que esto implica y las particularidades que su trabajo conlleva: en relación al primer punto, las instituciones donde se desempeñan se encuentran a unos 17 km del centro de la ciudad de Mar del Plata, lo que significa un mayor costo del transporte; en relación a lo segundo, reconociendo los devenires que el trabajo con jóvenes privados de su libertad y en situación de precarización conlleva, incluso con las dificultades que se presentaron durante el A.S.P.O. por el Covid-19, debieron salir a sostener las situaciones en los barrios y recibir a los jóvenes en las instituciones, están considerados personal esencial y exponen su salud e integridad física y psicológica, sin siquiera percibir el salario, ante este panorama hay compañeros que se ven obligados a caminar kilómetros para llegar a su lugar de trabajo, hay quienes se ven imposibilitados de cubrir sus gastos diarios (y consecuentemente los de su familia) y hasta se ven en la necesidad de recibir bolsones de alimento y otras medidas paliativas que surgieron como “respuesta” a tan angustiante situación. La respuesta que da la provincia es que son los tiempos que tardan los trámites administrativos del pase. Por esto decidimos hacer pública la situación, y exigir que se normalice el cobro de los sueldos y se termine con la precarización de la situación de revista de las y los trabajadores. El Estado provincial es garante de derechos por lo tanto no puede seguir albergando trabajadoras y trabajadores precarizados, quienes día a día dan su tiempo y energía para hacer de esta comunidad un lugar mejor para todos», agregaron.

