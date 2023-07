Atención: alerta por vientos en General Pueyrredon

El Servicio Meteorológico Nacional anunció una alerta amarilla por vientos en el partido de General Pueyrredon que comenzará esta tarde y se extenderá hasta la madrugada del sábado.

Se esperan ráfagas de hasta 78 kilómetros por hora. Asimismo, remarcaron que esto puede producir daño y riesgos de interrupción en actividades cotidianas.

Si transitás, hacelo atento y con visión panorámica, de lo que pasa a tu alrededor (cables caídos, ramas u objetos proyectados por acción del viento).

No te detengas debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc.)

Ingresá siempre a algún lugar físico de resguardo adecuado (protección)

Si tenés que transitar en vehículo, circulá con las luces bajas encendidas.

Aumentá la distancia con el auto de adelante.

Reducí la velocidad de manejo.

No olvides utilizar el cinturón de seguridad.

Evitá transitar por las calles anegadas.

FUENTE: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios