Atención conductores: este domingo habrá un corte en la costa por los festejos del Día del Niño

Las direcciones fueron confirmadas por el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) de General Pueyrredon. Cómo seguirlos en tiempo real.

El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) de General Pueyrredon actualizó la lista de cortes por obras viales en distintas calles de Mar del Plata.

Este domingo 17 de agosto desde las 8:30 habrá un corte de tránsito en la costa entre Libertad y Ayacucho por los festejos del Día del Niño en Plaza España. Las líneas de colectivo 581 y 221 se desviarán en Hipólito Yrigoyen hasta avenida Independencia, para luego retomar su recorrido habitual.

Además, hay cinco cortes de tránsito por obras viales durante diez días por obras viales en cinco esquinas de Mar del Plata. Ellas son:

Santa Fe y Larrea

Pringles y Corrientes

Las Heras y Paso

Las Heras entre Laprida y Paso

Larrea entre Corrientes y Santa Fe

Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución. También advierten que este cronograma está sujeto a las condiciones climáticas.

El listado completo de cortes es el siguiente:

Repotenciación LED – Centro

Santiago del Estero entre Rivadavia y Bolívar

Corrientes entre Belgrano y Bolívar

Barrio Alfar

2 Bis y 431 – Inicio de obra

Los Andes

Malvinas Argentinas entre Almirante Brown y Falucho

Villa Primera

Italia y Brandsen

Nueva Pompeya

Brandsen y Salta

Berutti y 20 de Septiembre

Vieja Estación Terminal

Rawson entre Olavarría y Alsina

Estrada

Pirán entre Aragón y Lijo López

San José / Primera Junta

Vieytes y Córdoba / Santiago del Estero

Pringles y Arenales

Santa Fe y Azcuénaga

Larrea y Santiago del Estero / Santa Fe

Azcuénaga y Santiago del Estero / Santa Fe

Corrientes esquina Pringles

Las Heras y Paso

El Martillo

Fortunato de la Plaza y Ciudad de Dolores

Puerto

Acha y Gaboto – Cruce de calle

Parque Luro

Tejedor entre Florísbelo Acosta y Juan A. Peña (Sentido noroeste – sur)

Centro / La Perla

España y Belgrano

Jujuy esquina 25 de Mayo

Don Emilio

Tetamanti entre San Salvador y Vértiz

Dónde ver los cortes en tiempo real

Los cortes de tránsito pueden seguirse en vivo por la aplicación Waze. Para consultarlos, ingresar en este link.

Fuente: Mi8

