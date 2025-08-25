Atención conductores: habrá cortes por diez días en esquinas de dos barrios muy transitados de Mar del Plata

Se debe a las obras de reconstrucción integral de esquinas que lleva adelante el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial). Cómo seguirlos en tiempo real.

El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) de General Pueyrredon actualizó la lista de cortes por obras viales en distintas calles de Mar del Plata.

Según el informe, habrá dos cortes de tránsito por diez días por la reconstrucción integral de esquinas en los barrios San Carlos y Primera Junta. Los cortes serán en:

Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución, respetar las señales y evitar transitar por ese sector. También advierten que este cronograma está sujeto a las condiciones climáticas.

El listado completo de cortes es el siguiente:

San Carlos

Las Heras y Paso

Sarmiento

México entre 11 de Septiembre y Tres de Febrero

Centro

Santiago del Estero y 9 de Julio

9 de Julio entre Santa Fe y la costa

Villa Primera

Italia y Brandsen

Nueva Pompeya

Olazábal entre Berutti y French

Olazábal y Río Negro

San Juan y Río Negro / Santa Cruz

Berutti y 20 de Septiembre

Primera Junta

Pringles entre Santa Fe y Corrientes

Santa Fe y Azcuénaga

Larrea y San Luis / Santa Fe

Azcuénaga y Santiago del Estero / Santa Fe

Parque Luro

Patagones desde Río Negro y Valencia

Derquí desde Río Negro y Valencia

Dónde ver los cortes en tiempo real

Los cortes de tránsito pueden seguirse en vivo por la aplicación Waze. Para consultarlos, ingresar en este link.

