Atención conductores: habrá cortes por diez días en esquinas de dos barrios muy transitados de Mar del Plata

Se debe a las obras de reconstrucción integral de esquinas que lleva adelante el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial). Cómo seguirlos en tiempo real.
El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) de General Pueyrredon actualizó la lista de cortes por obras viales en distintas calles de Mar del Plata.
Según el informe, habrá dos cortes de tránsito por diez días por la reconstrucción integral de esquinas en los barrios San Carlos y Primera Junta. Los cortes serán en:
- Larrea entre Arenales y Tucumán
- Pringles entre Corrientes y Santa Fe
Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución, respetar las señales y evitar transitar por ese sector. También advierten que este cronograma está sujeto a las condiciones climáticas.
El listado completo de cortes es el siguiente:
San Carlos
- Larrea entre Arenales y Tucumán
- Las Heras y Paso
- Pringles entre Arenales y Tucumán
Sarmiento
- México entre 11 de Septiembre y Tres de Febrero
Centro
- Santiago del Estero y 9 de Julio
- 9 de Julio entre Santa Fe y la costa
Villa Primera
- Italia y Brandsen
Nueva Pompeya
- Olazábal entre Berutti y French
- Olazábal y Río Negro
- San Juan y Río Negro / Santa Cruz
- Berutti y 20 de Septiembre
Primera Junta
- Pringles entre Santa Fe y Corrientes
- Santa Fe y Azcuénaga
- Larrea y San Luis / Santa Fe
- Azcuénaga y Santiago del Estero / Santa Fe
Parque Luro
- Patagones desde Río Negro y Valencia
- Derquí desde Río Negro y Valencia
Dónde ver los cortes en tiempo real
Los cortes de tránsito pueden seguirse en vivo por la aplicación Waze. Para consultarlos, ingresar en este link.
Fuente: Mi8