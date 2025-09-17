Mirador Virtual Mobile

Atención conductores: hay cortes por obras de mantenimiento de calles de granza en seis barrios de Mar del Plata

Las direcciones fueron confirmadas por el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial). Cómo seguirlos en tiempo real.

El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) de General Pueyrredon actualizó la lista de cortes por obras viales en distintas calles de Mar del Plata.

Según el informe, hay cortes por obras de mantenimiento de calles de granza en seis barrios: Playa Serena, El Colmenar, Alto Camet, Zacagnini, Ostende y El Gaucho. Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución. También advierten que este cronograma está sujeto a las condiciones climáticas.

El listado completo de cortes es el siguiente:

Bernardino Rivadavia

  • Uruguay entre Almafuerte y Formosa

Parque Industrial

  • Calle 11 entre 4 y 6
  • Camino San Francisco – Accesos al Parque

Los Tilos

  • Constitución y Guglielmotti

Parque Luro / Nueva Pompeya

  • Patagones y Juan A. Peña / Cardiel
  • Constitución y Gugliemetti
  • Falkner entre Chubut y Manuela Pedraza
  • Patagones y López de Gómara / Valencia
  • Concepción Arenal y Patagones
  • Strobel y Patagones
  • Chubut y Rejón / Río Negro / Santa Cruz

Florentino Ameghino – Apertura de calles

  • Amaya – Carrillo – Ituzaingó – Brandsen

Estrada

  • Estrada entre Marcos Sastre y Benito Juárez

Zacagnini

  • Anchorena entre Pedraza y Félix U. Camet

Mantenimiento de calles de granza en los barrios:

  • Playa Serena
  • El Colmenar
  • Alto Camet
  • Zacagnini
  • Ostende
  • El Gaucho

Dónde ver los cortes en tiempo real

Los cortes de tránsito pueden seguirse en vivo por la aplicación Waze. Para consultarlos, ingresar en este link.

Fuente: Mi8

