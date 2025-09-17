Atención conductores: hay cortes por obras de mantenimiento de calles de granza en seis barrios de Mar del Plata

Las direcciones fueron confirmadas por el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial). Cómo seguirlos en tiempo real.
El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) de General Pueyrredon actualizó la lista de cortes por obras viales en distintas calles de Mar del Plata.
Según el informe, hay cortes por obras de mantenimiento de calles de granza en seis barrios: Playa Serena, El Colmenar, Alto Camet, Zacagnini, Ostende y El Gaucho. Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución. También advierten que este cronograma está sujeto a las condiciones climáticas.
El listado completo de cortes es el siguiente:
Bernardino Rivadavia
- Uruguay entre Almafuerte y Formosa
Parque Industrial
- Calle 11 entre 4 y 6
- Camino San Francisco – Accesos al Parque
Los Tilos
- Constitución y Guglielmotti
Parque Luro / Nueva Pompeya
- Patagones y Juan A. Peña / Cardiel
- Constitución y Gugliemetti
- Falkner entre Chubut y Manuela Pedraza
- Patagones y López de Gómara / Valencia
- Concepción Arenal y Patagones
- Strobel y Patagones
- Chubut y Rejón / Río Negro / Santa Cruz
Florentino Ameghino – Apertura de calles
- Amaya – Carrillo – Ituzaingó – Brandsen
Estrada
- Estrada entre Marcos Sastre y Benito Juárez
Zacagnini
- Anchorena entre Pedraza y Félix U. Camet
Mantenimiento de calles de granza en los barrios:
- Playa Serena
- El Colmenar
- Alto Camet
- Zacagnini
- Ostende
- El Gaucho
Dónde ver los cortes en tiempo real
Los cortes de tránsito pueden seguirse en vivo por la aplicación Waze. Para consultarlos, ingresar en este link.
Fuente: Mi8