Atención conductores: hay cortes por obras viales en dos esquinas claves del Puerto

Las direcciones fueron confirmadas por el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial). Cómo seguirlos en tiempo real.

El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) de General Pueyrredon actualizó la lista de cortes por obras viales en distintas calles de Mar del Plata.

Según el informe, hay cortes por obras viales en dos esquinas clave del Puerto. Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución. También advierten que este cronograma está sujeto a las condiciones climáticas.

El listado completo de cortes es el siguiente:

Zona HPC

Paso, Juan B. Justo, San Luis, Tucumán – Tomado de juntas

Las Avenidas

Gaboto y Cerrito

Juramento

Figueroa Alcorta y Nápoles

Puerto

Acha y Gaboto

Solís y Edison

Parque Luro / Nueva Pompeya

Patagones y López de Gómara

Strobel y Patagones

Falkner entre Chubut y Manuela Pedraza

Chubut y Rejón / Río Negro / Santa Cruz

Colinas Peralta Ramos

Carasa y Pescadores

Rosales y Figueroa Alcorta

Florentino Ameghino – Apertura de calles

Amaya – Carrillo – Ituzaingó – Brandsen

Parque Industrial

Calle 11 entre 4 y 6

Camino San Francisco – Accesos al Parque

San Juan

Olazábal entre Rivadavia y Belgrano

Centro

9 de Julio y Paseo Dávila

Dónde ver los cortes en tiempo real

Los cortes de tránsito pueden seguirse en vivo por la aplicación Waze. Para consultarlos, ingresar en este link.

Fuente: Mi8

