Atención conductores: hay cortes por obras viales en dos esquinas claves del Puerto

Las direcciones fueron confirmadas por el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial). Cómo seguirlos en tiempo real.

El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) de General Pueyrredon actualizó la lista de cortes por obras viales en distintas calles de Mar del Plata.

Según el informe, hay cortes por obras viales en dos esquinas clave del Puerto. Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución. También advierten que este cronograma está sujeto a las condiciones climáticas.

El listado completo de cortes es el siguiente:

Zona HPC

  • Paso, Juan B. Justo, San Luis, Tucumán – Tomado de juntas

Las Avenidas

  • Gaboto y Cerrito

Juramento

  • Figueroa Alcorta y Nápoles

Puerto

  • Acha y Gaboto
  • Solís y Edison

Parque Luro / Nueva Pompeya

  • Patagones y López de Gómara
  • Strobel y Patagones
  • Falkner entre Chubut y Manuela Pedraza
  • Chubut y Rejón / Río Negro / Santa Cruz

Colinas Peralta Ramos

  • Carasa y Pescadores
  • Rosales y Figueroa Alcorta

Florentino Ameghino – Apertura de calles

  • Amaya – Carrillo – Ituzaingó – Brandsen

Parque Industrial

  • Calle 11 entre 4 y 6
  • Camino San Francisco – Accesos al Parque

San Juan

  • Olazábal entre Rivadavia y Belgrano

Centro

  • 9 de Julio y Paseo Dávila

Dónde ver los cortes en tiempo real

Los cortes de tránsito pueden seguirse en vivo por la aplicación Waze. Para consultarlos, ingresar en este link.

Fuente: Mi8

