Atención conductores: hay cortes por obras viales en dos esquinas claves del Puerto

Las direcciones fueron confirmadas por el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial). Cómo seguirlos en tiempo real.
El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) de General Pueyrredon actualizó la lista de cortes por obras viales en distintas calles de Mar del Plata.
Según el informe, hay cortes por obras viales en dos esquinas clave del Puerto. Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución. También advierten que este cronograma está sujeto a las condiciones climáticas.
El listado completo de cortes es el siguiente:
Zona HPC
- Paso, Juan B. Justo, San Luis, Tucumán – Tomado de juntas
Las Avenidas
- Gaboto y Cerrito
Juramento
- Figueroa Alcorta y Nápoles
Puerto
- Acha y Gaboto
- Solís y Edison
Parque Luro / Nueva Pompeya
- Patagones y López de Gómara
- Strobel y Patagones
- Falkner entre Chubut y Manuela Pedraza
- Chubut y Rejón / Río Negro / Santa Cruz
Colinas Peralta Ramos
- Carasa y Pescadores
- Rosales y Figueroa Alcorta
Florentino Ameghino – Apertura de calles
- Amaya – Carrillo – Ituzaingó – Brandsen
Parque Industrial
- Calle 11 entre 4 y 6
- Camino San Francisco – Accesos al Parque
San Juan
- Olazábal entre Rivadavia y Belgrano
Centro
- 9 de Julio y Paseo Dávila
Dónde ver los cortes en tiempo real
Los cortes de tránsito pueden seguirse en vivo por la aplicación Waze. Para consultarlos, ingresar en este link.
Fuente: Mi8