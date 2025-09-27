Atención: hay alerta por tormentas para este sábado 27 de septiembre y se espera una gran cantidad de lluvia

El SMN emitió un alerta por tormenta para este sábado en Mar del Plata. Se espera una importante cantidad de lluvias y vientos.

Tormenta en Mar del Plata.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas fuertes para este sábado 27 de octubre en Mar del Plata y la zona, con previsiones de lluvias intensas y condiciones climáticas adversas a lo largo de toda la jornada.

De acuerdo al pronóstico, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. La temperatura se mantendrá baja: la mínima será de 10 grados y la máxima apenas llegará a 13.

Las lluvias estarán presentes desde la madrugada y persistirán durante el día, por lo que se recomienda a los vecinos tomar precauciones ante posibles anegamientos y complicaciones en la circulación.

Desde Defensa Civil recordaron la importancia de evitar traslados innecesarios durante los momentos de mayor intensidad de la tormenta y retirar de balcones o terrazas cualquier objeto que pueda volarse por el viento. Cualquier inconveniente, llamar a 103.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios