Atención: quedan pocos días para pagar el año por adelantado de la TSU con descuento

El plazo para el pago anticipado de la TSU con descuento vence el próximo viernes 23 de enero. Cuál es el beneficio

En pos de mejorar la recaudación antes del tratamiento del presupuesto 2026, el municipio recordó que hasta este viernes 23 de enero los vecinos pueden realizar el pago anual anticipado de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) con un descuento. La medida, en principio, era hasta el 9 de enero y luego se extendió debido al alto nivel de consultas registrado en los últimos días.

El administrador general de la ARM, Gustavo Enciso, explicó que la posibilidad de cancelar las obligaciones corrientes por adelantado. Eso permite acceder a un descuento y evitar futuros incrementos. “Tanto en forma presencial como por vía telefónica o por correo electrónico, las consultas desbordaron la capacidad de atención de las distintas dependencias municipales”, señaló.

Enciso remarcó además un dato clave para los vecinos: quienes abonen la TSU de manera anticipada no deberán pagar ningún refuerzo durante todo 2026. “El año pasado ya implementamos este beneficio y se cumplió. Extender el plazo es una forma de dar respuesta a los vecinos que solicitaron los comprobantes para abonar o pidieron más tiempo para poder realizar el pago”, indicó el funcionario.

Desde el Municipio destacaron que la prórroga busca garantizar el acceso al beneficio a todos los contribuyentes interesados, en un contexto de alta demanda administrativa durante el inicio del año.

Cómo acceder a los cupones de pago

Los vecinos que deseen obtener los cupones para abonar la Tasa de Servicios Urbanos pueden:

Ingresar al sitio web oficial: www.mardelplata.gob.ar

Comunicarse por WhatsApp al 2235 42-3899 para recibir información y asistencia

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios