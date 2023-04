Atención: tres cortes de luz programados para este lunes en Mar del Plata y Batán

Desde la empresa EDEA informaron las zonas que permanecerán sin servicio eléctrico por distintas tareas de mejoras que efectuarán.

EDEA informó que se suspenderá el servicio eléctrico momentáneamente este lunes 17 de abril en el marco del plan de inversiones y mejoras en la red eléctrica, con el objeto de realizar tareas programadas y por cuestiones de seguridad eléctrica en Mar del Plata y Batán.

ZONAS Y HORARIOS

Mar del Plata

• De Santa Fe a Mitre y de Larrea a Formosa en el horario de 9:15 a 10:15.

• Usuarios de Edificio Carasa N° 1995 en el horario de 10:00 a 11:30.

Batán

• De R. Balbín (ex 44) a Oro Negro (ex 36) y de J. Ríos (ex 31) a Las Charitas (ex 23) en el horario de 9:30 a 11:30.

Fuente: Ahora Mar del Plata

