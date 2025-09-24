Atlético Mar del Plata y Deportivo Norte volverán a jugar el torneo Regional Amateur

Ambos equipos vienen de protaginizar las últimas dos finales de la Liga Marplatense de Fútbol y participaron de la edición anterior del torneo de ascenso, que otorga cuatro plazas al Federal A.

Atlético Mar del Plata y Deportivo Norte confirmaron su participación en el torneo Regional Amateur 2025/2026, la cuarta categoría del fútbol argentino para los equipos que no están directamente afiliados a AFA.

Mar del Plata y Norte, campeón y subcampeón de las últimas dos ediciones de la Liga Marplatense de Fútbol respectivamente, ya fueron los representantes del fútbol local en el certamen anterior. Será la tercera participación del “Decano” y la segunda del conjunto del barrio La Perla.

Según confirmó el Consejo Federal, el Regional Amateur 2025/2026 comenzará el fin de semana del 19 de octubre. En el siguiente “finde” se llevarán a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional (26 de octubre), por lo que ahí habrá un primer parate obligado.

Por esa razón no descartan, según informó el medio Ascenso del Interior, que haya una fecha entre semana en algunas regiones por fuera de la veda electoral, con el objetivo de que el calendario no sea muy apretado.

Además, probablemente se mantenga el formato de competencia que se repitió en los años anteriores. Consiste en zonas de tres o cuatro equipos agrupados por cercanía geográfica y luego duelos de eliminación directa hasta determinar los cuatro ascensos al Federal A 2026.

En el Regional Amateur 2024/2025, los dos clubes marplatenses superaron la fase de grupos, pero quedaron eliminados en la segunda ronda. Atlético Mar del Plata perdió 3-2 en el global con Sporting de Punta Alta (0-1 la ida de visitante y 2-2 la vuelta de local), mientras que Deportivo Norte cayó también por 3-2 en el global con Huracán de Ingeniero White (1-2 en la ida de local y 1-1 en la vuelta de visitante).

El «Decano» también tuvo una gran participación en el Regional Amateur 2022/2023. En esa ocasión compartió grupo con Kimberley y pasó de ronda, eliminó a Ferro de Olavarría (4-1 la ida y 0-2 la vuelta) y quedó afuera con el «Dragón» en la tercera etapa. Después de empatar 0-0 en su cancha, perdió 1-0 en el estadio «José Alberto Valle» y dejó muy buenas impresiones en su debut en la competencia.

