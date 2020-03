ATRevido, Harakiri, y Nicolás Collova en El Club

Puerta de un fin de semana largo. La noche del viernes se prestará para comenzar unas minivacaciones a puro rock. Por eso, ATRevido, Harakiri y Nicolás Collova subirán al escenario de El Club el 20 de Marzo.

ATRevido es una banda marplatense formada en el año 2019 y conformada por fragmentos de grandes bandas del undergrond local. Sus músicos cuentan con más de 15 años tocando en la escena. Según sus integrantes, ATRevido es «una banda de superamigos».

Esta banda se formó con la idea de generar un toque de frescura y canciones que se amoldan a los tiempos modernos y raviosos en la música local con sus dos emblemas llevados a flor de piel: Canciones cortas y Shows Fugaces.

Desde las raíces del Punk Rock, rebeldes que se van para donde el viento sopló; pasando por el rock clásico, con brisas de pop, y llegando a riffs hardcore que dejan en shock…eso es ATRevido.

Actualmente la banda cuenta con casi una decena de shows en vivo, también con material digno de escuchar, y trabajando en la producción de su primer disco.

ATRevido es:

Marcos – Batería y voces

Tito – Bajo y voces

Dani – Guitarra y voces

Harakiri es una banda nacida de la fusión de Diadema y Holy Helena en 2012; que tiene como objetivo tocar en convenciones locales, haciendo covers de Openings y Endings de anime y videojuegos.

Poco a poco la banda fue incorporando influencias musicales de bandas afines tales como System of a Down, Rammstein, Metallica, y Maximum the Hormone, entre otras.

Con el tiempo la banda se abrió a propuestas en bares, adaptando la lista de temas según la demanda del público.

En la actualidad trabajan en canciones propias, como «Egoísta» y «Expectativas», que van a poder ser escuchadas en vivo. Asimismo, muy pronto encararán la producción de su primer disco.

Harakiri es:

Gabriel y Gonzalo en Guitarras y voces

Ludmila en voz

Nicolás en bajo

Carolina en sintetizador

Nicolás en batería.

Pueden seguirlos en sus redes sociales:

https://www.facebook.com/Harakirimdp/

https://www.instagram.com/harakirimdq/

Nicolás Collova es un músico marplatense de 19 años que comenzó a vincularse con la música a los 14 por dos claras influencias: John frusciante y Gustavo Cerati.

Luego de varios años trabajando en la composición de sus canciones, este año está grabando un álbum doble que será publicado en todas las plataformas digitales con meses de distancia entre cada uno de ellos.

La fecha de lanzamiento de la primera parte del álbum es el 20 de julio de este año y se denominará «Picada», el cual contará con 9 canciones.

El show que realizará este 20 de marzo va a ser una forma de mostrar un poco el material nuevo que hay en formato acústico.

Nicolás invitará a subir al escenario a algunos músicos amigos como Tomás Bonati, Hugo Porro, y Analía Baltar, entre otros.

