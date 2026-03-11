Aumenta la carne, cambia el consumo y se profundiza la demanda de cortes más baratos, cerdo y pollo

Carniceros locales advierten a Canal 8 que los aumentos registrados en febrero impactan en el consumo: crece la búsqueda de precios, la compra de cortes más económicos y el reemplazo por pollo o cerdo.

Tras una nueva suba del precio de la carne vacuna durante febrero, en las carnicerías aseguran que el impacto ya se ve con creces en el mostrador, donde cada vez más clientes buscan precios, cambian los cortes que compran o directamente optan por otras opciones más económicas.

Según explicaron comerciantes del rubro , los incrementos vienen registrándose desde hace varios meses, aunque durante febrero se hicieron más notorios. En ese período se registraron aumentos semanales de entre el 3% y el 4%, que al final del mes terminan reflejándose en las góndolas.

En ese contexto, los carniceros señalan que hoy el desafío pasa por sostener las ventas sin perder consumidores. Un comerciante contó a este medio que en la actualidad el trabajo es “cuidar la billetera del cliente”, además de sostener la calidad del producto y la atención para mantener el movimiento diario.

Los cambios también se notan en el tipo de productos que se venden. Desde las carnicerías indican que desde hace varios años el consumo viene modificándose y que muchos clientes migran hacia cortes más baratos dentro de la carne vacuna o hacia otras carnes.

En ese sentido, aseguran que creció la venta de cerdo y pollo, que resultan más accesibles que la carne vacuna. La búsqueda de precio, coinciden, es constante: “Se busca mucho precio”, resumió uno de los carniceros.

En algunos casos, los clientes reemplazan cortes habituales por opciones más baratas, como hígado o menudos de pollo. “Un kilo de hueso hoy cuesta lo que antes valía un espinazo”, graficó otro comerciante al describir la evolución de los precios.

Las promociones también ganaron protagonismo. Antes el mayor movimiento se concentraba los viernes, justificados por las promociones; ahora, señalaron, las ofertas se reparten durante toda la semana y generan flujo de clientes todos los días.

