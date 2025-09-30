Aumentan los peajes de AUBASA: cómo quedan las tarifas para ir a capital federal y a la costa

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense le autorizó el nuevo cuadro tarifario a ABUSA. Desde mañana, los peajes saldrán más caros.

Los peajes de la Autopista Buenos Aires La Plata y del Sistema Vial Integrado del Atlántico serán más caros a partir de mañana, 1° de octubre. Es que, a pedido de la empresa concesionaria AUBSA, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, aprobó un nuevo cuadro tarifario que se dio a conocer hoy. Cuánto va a salir levantar las barreras.

Las nuevas tarifas quedaron oficializadas en dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. En ambas se recuerda que AUBASA tiene, desde el año pasado, un esquema de actualización de precios trimestral que se calcula en base a un coeficiente de variación compuesto por varios indicadores oficiales (como la inflación y el índice de salarios). De ese cálculo surgió el pedido para aumentar los valores en un 6,42% tanto para los peajes de la costa atlántica como los de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Lo cierto es que desde mañana un auto de dos ejes (categoría 2) deberá pagar 2000 pesos para levantar la barrera de los peajes de Dock Sud (en sentido a La Plata) . Además, si es en hora pico la tarifa ascenderá a los 2500 pesos. Cabe aclarar que las bonificaciones por pagar con Telepase seguirán vigentes y las tarifas quedarán en $1980,86 y $2476,08 para usuarios que usen esta modalidad.

Así quedan las tarifas del peaje de Hudson a partir de mañana (en sentido La Plata-CABA).

Con estas subas, un viaje a capital federal en auto y en un horario no pico costaría $9000 considerando los tres peajes que hay en el camino: Hudson ($3800), Bernal ($3300) y Dock Sud ($1900).

Los aumentos en las rutas 11, 74 y en la 2 van en el mismo sentido. El peaje Samborombón que hasta ahora saía $6200 para un auto de dos ejes, desde mañana estará en los 6500 pesos . En rigor, se trata de una suba del 4,8%.

Fuente: Infocielo

Comentarios

comentarios