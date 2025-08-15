Aumentan los seguros y crece la búsqueda de pólizas más económicas en Mar del Plata

En un contexto de subas constantes en las pólizas y mayor siniestralidad, cada vez más marplatenses buscan abaratar el costo de su seguro, ya sea cambiando condiciones o aumentando la franquicia.

El presidente de la Asociación Marplatense de Productores Asesores de Seguros (AMPAS), Juan Ignacio Merodio, señaló que pedir un precio menor al momento de renovar la póliza “se ha vuelto frecuente”. “Por lo general, no hay disminuciones de cobertura: si alguien tiene un todo riesgo, puede que pida una franquicia mayor para pagar menos, pero en la mayoría de los casos se mantiene la cobertura y se busca abaratar el costo. Sí hay casos puntuales en los que se baja la cobertura porque la persona no puede o no le interesa mantener una más amplia”, explicó.

Merodio indicó que el precio de las pólizas aumenta mes a mes, impulsado tanto por el incremento del valor de los vehículos como por la actualización de las tasas que aplican algunas compañías. A esto se suma, dijo, un repunte de los siniestros y de los robos.

“Mar del Plata se ha puesto de ‘alta siniestralidad’ y tememos que las compañías nos pasen a ‘riesgo alto’ como Buenos Aires. Eso impactaría de lleno en el costo de los seguros, porque al haber mayor frecuencia de siniestros, el gasto de las aseguradoras es mayor”, advirtió.

Entre los delitos que más crecieron en la ciudad, el referente mencionó el robo de vehículos completos, así como el hurto de cubiertas y baterías.

A nivel nacional, un relevamiento reciente mostró que, frente a la crisis económica, más de la mitad de los asegurados optó por coberturas más económicas para reducir gastos, una tendencia que también se refleja en la ciudad.

Fuente: Ahora Mar del Plata

