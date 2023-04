Aumentaron un 11% los alimentos durante marzo en Mar del Plata

Según el relevamiento mensual del Índice Barrial de Precios (IBP) que realiza el Isepci en 130 comercios de cercanía de los barrios populares de Mar del Plata y Batán, la Canasta Básica de Alimentos (CBA) alcanzó a nivel local, en el tercer mes del año 2023, los $73.892. De esta manera, una familia de dos adultos/as y dos hijos/as que en marzo de 2022 necesitaba $35.841 para cubrir sus alimentos indispensables, un año después precisa $38.050 más para el mismo fin, lo que configura un incremento interanual de más del 106%.

“El relevamiento muestra que los alimentos que componen la CBA aumentaron 10,8%, a comparación con febrero 2023, y 106,2% en el acumulado interanual de marzo 2022 a marzo 2023. En particular, los rubros de carnicería y verdulería fueron los que más aumentaron, con un intermensual de 13,8%; mientras que el rubro de almacén sufrió un aumento mensual del 7,4%. En el primer trimestre del año, la Canasta Básica de Alimentos ya acumula casi un 30% de incremento”, indicó el director de Isepci en Mar del Plata, Rodrigo Blanco.

En particular, los aumentos más destacados fueron en el rubro Carnicería que registró subas en la carnaza (40%), la paleta (23% y acumula 56% trimestral), el asado y el pollo que subieron alrededor del 10% y ambos superaron el 33% de incremento trimestral. Del rubro Almacén los productos que más aumentaron fueron la mayonesa (30%), el queso cuartirolo (20% y acumula un 50% trimestral), el azúcar 16%, el pan 13% y la polenta 12%. Y en Verdulería subieron fuertemente la mandarina (75%), la lechuga (51%), la naranja (33%) y los huevos siguen su escalada (29% mensual y 60% en lo que va del año).

Rodrigo Blanco, también referente de Libres del Sur en la ciudad analizó: “El deterioro del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores en general y en particular de los no registrados –que son al menos el 35% del total- explica por qué aun en condiciones de crecimiento del PBI, que fue del 5% en 2022, y descenso de la desocupación, la pobreza no sólo que no baja, sino que continúa aumentando y va consolidando en nuestra ciudad una sociedad con un 30% de marplatenses y batanenses pobres. De acuerdo con las mediciones del INDEC para el segundo semestre de 2022, la pobreza en Mar del Plata fue del 30,4% y afectaba a 199.171 personas; mientras que la indigencia fue de 8,3% y afectó a 54.260 personas».

Asimismo, «en estos días el INDEC publicó otros dos informes: el primero se refiere al mercado de trabajo, e indica que en el nivel nacional la desocupación en diciembre pasado era del 6,3% en todo el país, mientras que en Mar del Plata llegó al 8,8%, afectando a 28 mil personas. El segundo informe que el INDEC publicó en estos días, y se refiere a la evolución de los salarios de los trabajadores registrados y de los no registrados, indica que a lo largo de 2022 los trabajadores registrados tuvieron aumentos promedio del 95,8%, mientras que los no registrados alcanzaron incrementos de sólo el 65,4%, contra un aumento del 101,3% en la Canasta de Alimentos (a nivel nacional). Los funcionarios del gobierno, desde el Presidente para abajo, deberían asumir que fracasaron en cumplir con los objetivos principales que se plantearon al asumir: terminar con la inseguridad alimentaria (recordar la Mesa contra el Hambre convocada aun antes de asumir), e iniciar un camino de reconstrucción de la Argentina sobre la base de la redistribución de la riqueza. Todo lo contrario de lo que ha venido sucediendo en estos tres años y medio de gobierno”.

