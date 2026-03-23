Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce: las carreras volverían el 16 de mayo

A casi 15 años de la última carrera y gracias a las reformas que se realizan en autódromo de Balcarce, en mayo volvería la actividad nacional con el TC Pick Up

Con la colaboración de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), el municipio de Balcarce continúa con las obras en boxes, viales y seguridad, por lo que el autódromo Juan Manuel Fangio podría recibir al TC Pick Up el 16 y 17 de mayo.

Fuentes municipales -en línea con la expectativa que genera también en la propia ACTC- señalaron al diario La Vanguardia que «se está muy cerca de concluir con las obras que permitirán el regreso de la actividad oficial».

La puesta a punto del autódromo

Entre los trabajos ejecutados recientemente se destaca la colocación del techo del galpón destinado a la técnica en el sector de boxes —obra cuya compra fue adjudicada el viernes—, además de la instalación de mallas protectoras para los alumbrados en la curva 6 y la «olla». En la curva 1, tras una ampliación que llegó hasta la calle paralela, se cerrará el perímetro y se colocará leca junto con nuevos guardarraíles; también se entoscará un tramo de cerca de 100 metros de la calle paralela.

También trascendió que se cerrará la variante del circuito chico y se ampliará una línea eléctrica para boxes, para que allí puedan ubicarse los camiones de los equipos deportivos. En simultáneo, comenzarán las tareas de pintura y acondicionamiento general del trazado.

Esperando mayo

En materia de seguridad y estética, ya se trabaja en el parquizado de todo el circuito y en la colocación de más de mil gomas para reforzar la protección en distintos sectores. Además, el paredón de boxes fue modificado en uno de sus extremos para reducir riesgos y brindar mayor seguridad a los pilotos.

El municipio, por su parte, realiza obras paralelas vinculadas con accesos, sanitarios y cabinas de transmisión, elementos clave para la operación de una competencia a nivel nacional. Todo indica que ese regreso será con las TC Pick Up el fin de semana del 16 y 17 de mayo.

A 15 años de la última carrera del Turismo Carretera

Fue el 13 de noviembre de 2011. Esa fecha quedó marcada por el trágico accidente en el que perdió la vida el piloto Guido Falaschi. A partir de ese momento, la ACTC dejó de correr en Balcarce debido a la falta de medidas de seguridad adecuadas en el circuito de la sierra La Barrosa

En tanto, la última competencia a nivel nacional fue el 14 de abril de 2019, con una fecha del CARX Rallycross.

Fuente: Agencia DIB

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