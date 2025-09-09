Autores marplatenses en “LaPalabraPrecisa” de septiembre

Todos los viernes de septiembre se continuarán publicando cuentos de autores marplatenses en el portal literario “LaPalabraPrecisa”

En esta oportunidad, desde el viernes 5 de septiembre, en www.lapalabraprecisa.com.ar se podrán acceder a textos de Sebastián Chilano, Marina Macome, Magdalena Irrazabal y Jorge Pittaluga.

Sebastián Chilano abre el mes de septiembre en “La Palabra Precisa”. Con “Osvaldo Soriano en la luna de Entel” vamos de copilotos en un viaje retrospectivo por la costa marplatense. Compartimos este homenaje a un Osvaldo Soriano que pasa sus días de invierno, escribiendo, en Punta Mogotes.

El viernes 12, Marina Macome presentará “Rod Stewart”; el viernes 19, Magdalena Irrazabal publicará “Tattersall”, en tanto que Jorge Pittaluga, el viernes 25, compartirá “La balada del quinto”

“LaPalabraPrecisa”, un espacio creado en Mar del Plata por iniciativa de Marcelo Franganillo, ha trascendido los límites de esta ciudad desde sus comienzos, en 2014, y hoy cuenta con lectores en muchísimos países del mundo.

En junio “LaPalabraPrecisa” cumplió su undécimo aniversario promocionando buena literatura.

