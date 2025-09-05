Avanza el desguace de otro buque inactivo y el puerto ya recuperó más de 1.200 metros de frente de amarre

En el puerto de Mar del Plata continúa el plan de recuperación de espacios operativos a partir de la remoción y desguace de buques inactivos y esas tareas están enfocadas por estas horas sobre el casco del pesquero “Sirius III”, fuera de servicio desde hace tiempo y poco a poco reducido a chatarra.

La medida es parte de un proyecto que puso en marcha el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata y que involucra a los dueños de esas embarcaciones, que deben afrontar los costos del movimiento y descarte de lo que alguna vez fue una unidad operativa en alta mar.

El desguace es una de las alternativas que se viene aplicando, sin dudas la más utilizada pero también la que más tiempo demanda, para liberar esos sectores de la terminal que están ocupados por buques que ya no volverán a navegar. Otros se han derivado a hundimiento, destinados a enriquecer el parque Cristo Rey, frente a las playas marplatenses y apuntado a generar un polo de atracción para los amantes del buceo subacuático. La tercera opción, también utilizada en algún caso, ha sido derivarlos a otros puertos. En total se recuperaron 1.266 metros de frente de amarre.

Mariano Pascual, titular de La Pasteca, firma a cargo del desguace del Sirius III, destacó que se está en etapa muy avanzada del objetivo perseguido. “Hay una etapa que se hace a flote, en el puerto, y la otra se completará en Tecnopesca”, dijo sobre las instalaciones de un astillero a las que se recurrirá para el tramo final de los trabajos.

REcordó que demanda una serie de etapas que hacen a la seguridad de las tareas a emprender, entre ellas la desgasificación del casco y sus tanques de combustible, así como el retiro de los residuos con restos de hidrocarburos.

“Se comienza desde lo que más riesgo de contaminación tiene para el medioambiente hasta lo último, que es el corte de chapa naval”, explicó. Esas piezas y rezagos se derivarán a reciclado del metal.

Fuente: Ahora Mar del PLata

