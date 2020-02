Axel Kicillof dispuso un aumento salarial de $3.000 para los estatales bonaerenses

El aumento comenzará a regir a partir del mes de marzo. Durante los primeros días de abril se cobrarán $1.000 más

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, resolvió este martes otorgar a los trabajadores estatales de la provincia un aumento de 3.000 pesos, a percibir con los salarios que se cobren los primeros días de marzo, suma correspondiente al cierre de paritaria 2019.

Además, para el mes siguiente les otorgará mil pesos más, a cobrar los primeros días de abril, a cuenta de la paritaria 2020.

La medida llegó luego de que los gremios estatales rechazaran una nueva oferta de mejora del gobierno provincial. La intención de Axel Kicillof fue que los trabajadores cobraran de inmediato la mejora «mientras continúan las reuniones paritarias 2020».

«Se resolvió otorgar por decreto una suma de 3.000 pesos a cobrar los primeros días de marzo, correspondientes al cierre de paritarias 2019; y 1.000 pesos más a cobrar en abril, a cuenta de la paritaria 2020 que sigue abierta», confirmó una fuente del Ejecutivo provincial.

Los gremios estatales bonaerenses rechazaron esta tarde el aumento promedio de 3 mil pesos, a cobrar de manera escalonada entre enero y marzo por próximo, por considerarla «insuficiente».

Por su parte, el titular de Suteba, Roberto Baradel, volvió a remarcar que se le pedirá más al gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof.

«Con Vidal nos tuvimos que defender para no estar peor, con Kicillof no queremos no perder, queremos ganar, queremos estar mejor que con el gobierno anterior. A este gobierno le vamos a pedir más que al anterior», explicó Baradel durante una entrevista con Radio Rivadavia minutos previos a la reunión.

Fuente: Télam

