Axel Kicillof: «No son discursos de odio, es odio, destilan odio y lo expresan a través del discurso»

Esta mañana el Gobernador Axel Kicillof se refirió al atentado contra Cristina Kirchner y aseguró hubo una serie de hechos y discursos que desencadenaron en el intento de magnicidio.

En un entrevista radial en El Destape el gobernador consideró que «si esa bala hubiera salido la Argentina sería indudablemente un país distinto y (a pesar de que) las consecuencias difícil de prever, pero todos tenemos la impresión de que hubiera entrado en a situación muy compleja».

Además reconoció que poco a poco le «va cayendo la ficha» y que en lo que refiere a lo estrictamente personal sigue «conmocionado, impactado, es una cosa muy tremenda hay una parte de la vida pública Argentina que no ha caído en la cuenta de la magnitud de lo que ocurrido o no completamente».

En ese plano reflexionó en torno a los discursos de odio y a la serie de sucesos que llevaron a este momento, entre lo que planteo el rol de los medios que buscaron convertir al «kirchnerismo en el mal absoluto, una vez que un discurso convierte a algo en el mal absoluto habilita a todo tipo de respuesta», aseveró. Si bien manifestó que «no es lo mismo decir ciertas cosas que hacerlas» resulta «imposible pasar por alto lo que se instiga».

La teoría de los dos demonios

Luego del intento de asesinato a la vicepresidenta rápidamente distintos actores sociales y políticos llamaron a calmar las aguas de «ambos lados de la grieta», pero en referencia a eso el Gobernador quien aclaró que en más de una oportunidad llampo a «bajar los decibeles» de la discusión política, sostuvo que se está tratando de instalar una teoría de los «dos demonios. En ese aspecto señaló que no es lo mismo «quien recibe agresión todo el tiempo que quien la ejerce».

«Nunca han escuchado a nuestra fuerza política pedir ni hablar en esos términos de quienes forman parte del macrismo, no lo hacemos» aseguró y agregó que «las manifestaciones del peronismo son pacificas, no vamos a la casa de Macri, ni de Vidal, ni de Larreta», esto se debe a que no «responde a una línea de pensamiento y de acción que uno usa».

En cuanto a las denuncias de persecución judicial y política comentó que «es un procedimiento del que estamos bastante acostumbrados lo de acusar al otro». En ese sentido argumentó que «hemos visto durante el macrismo maniobras desde el Estado y judiciales que pararon las investigaciones de cuestiones que son de una gravedad evidente. Pero los culpables de todo siempre están del otro lado».

Por último aseveró que «no son discursos de odio, es odio, destilan odio y lo expresan a través del discurso, el odio tiene muchas manifestaciones» por lo que «nuestra fuerza política, el campo popular y las fuerzas que creen que hacer política es discutir propuestas tenemos que fortalecernos y redoblar los esfuerzos».

FUENTE: Infocielo

Comentarios

comentarios