Axel Kicillof sobre el lenguaje: «En la Provincia no nos gusta prohibir»

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en Tecnópolis el acto de promesa a la bandera de estudiantes de unos 15 municipios y, luego del tradicional evento, dedicó unas palabras en donde, una vez más, marcó la diferencia de su gestión con la de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin mencionarlo, el mandatario afirmó que en la Provincia las y los chicos pueden «hablar como quieren» y remató que desde su gestión «no nos gusta prohibir, sino que puedan expresarse, ser libres». Esta frase llega justo después de que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta prohibiera el uso del «lenguaje inclusivo» en el ámbito escolar.

«Hoy conmemoramos que Belgrano creó la bandera sin las órdenes de hacerlo, lo hizo como un acto de rebeldía que le valió retos y reproches. Lo hizo a pesar que muchos pensaban que no convenía ene se momento. Rebeldía no es hacer lo que a uno se le canta y para uno, sino las rebeldías como la de Belgrano, que creó la bandera para todos y todas», marcó Kicillof acompañado por su ministro de Educación, Alberto Sileoni.

En esa línea, sostuvo que «rebelarse, hacer lo que uno piensa que está bueno para los demás significa muchas veces no hacer caso, pero no de capricho», por eso aclaró que «acá, en la Provincia, es hablar como uno o una quiere, no decir palabrotas, pero sí expresar lo que uno siente».

«Hoy, a tanto tiempo de la revolución, no va a ser desde España que nos van a explicar las palabras que usamos. No nos gusta prohibir, que puedan expresarse, ser libres», sentenció.

El homenaje a Manuel Belgrano que realizó la Provincia

En un acto que contó con la participación de los conductores del canal infantil Paka Paka, con juegos previos en donde se hizo un repaso de la vida de Manuel Belgrano, el gobernador Axel Kicillof confesó estar «nervioso» al hablar ante cientos de niños, familias y docentes que se concentraron en el predio.

«Estamos acá porque hicimos un esfuerzo muy grande para atravesar la pandemia, cada uno desde su lugar. Aprovecho para agradecer de parte de quienes tenemos responsabilidades de gobierno, a los maestros y maestras», comenzó.

Luego, reconoció ser «fanático de Paka Paka y de Zamba» y destacó que hayan contado la historia «de uno de los patriotas más importantes» y que, además, es «de los que más me gusta», junto con San Martín, Dorrego, Rosas y Artigas. «A mí, Belgrano me parece un verdadero ejemplo, una persona extraordinaria en nuestra historia. Fue economista, me toca porque yo también lo soy y leí mucho lo que él escribió de economía», marcó Kicillof.

«Además de sus ideas económicas y políticas, tenía ideas sobre educación. Él pensaba, como nosotros, que tenía que ser pública, gratuita, para todos y todas; algunos no están convencidos de esto. Nosotros, como Belgrano, sí lo creemos. Él hablaba de entregar libros, sobre todo a los más vulnerables», ironizó.

Finalmente, marcó ante los estudiantes que «la bandera simboliza la República y la Patria, pero me gusta pensar que lo importante es que uno puede ser patriota con cosas más chiquitas, sencillas, que están al alcance de todos. Ser patriota es ocuparse y cuidar al otro, al que menos tiene».

FUENTE: Infocielo

Comentarios

comentarios