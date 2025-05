Ayala: «El Intendente Barrera habló en serio y acá le ladraron»

La concejal de Acción Marplatense María Eva Ayala respondió sobre el ataque que los concejales de Cambiemos hicieron sobre los dichos del Intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, quien advirtió que la política económica en curso está dañando el trabajo, la inversión y la actividad turísticas.

«El Intendente de Villa Gesell Gustavo Barrera formuló una advertencia responsable sobre el horizonte de amenazas que enfrentan el trabajo y la inversión turísticas. Están basadas en datos y evidencias concretas de la realidad: el dólar planchado llena de argentinos los países limitrofes y a los sectores medios no les alcanza la plata para venir y gastar a la costa Atlántica» , dijo la concejal.

«Desde Mar del Plata los concejales de Montenegro salieron a ladrar los esloganes y las falacias que tienen por costumbre en lugar de ocuparse de interpretar bien la realidad para defender mejor los intereses de los marplatenses. Criticaron al Intendente Barrera pero no refutaron los argumentos. El balance turístico arroja un déficit creciente y pavoroso con los destinos del exterior. El modelo económico libertario, tal como lo hacían Martinez de Hoz y Cavallo, es celebrado en Chile, Brasil y Miami. Pero los trabajadores y trabajadoras del sector turístico y las pequeñas, medianas y grandes empresas del turismo local lo están sufriendo» continuó Ayala.

«Lamentablemente los concejales prefieren negar antes que analizar. Descalificar antes que asumir la responsabilidad de reclamar los cambios que necesita la política económica para defender el trabajo marplatense y de toda la Costa Atlántica. Una obtusa ceguera ideológica les impide ver la realidad, al mismo tiempo que un espíritu soberbio los impulsa por lo general al agravio» señaló la concejal Ayala refiriéndose a la reacción de algunos concejales de Cambiemos frente a las claras advertencias del Intendente de Villa Gesell Gustavo Barrera, quién expresó que la próxima temporada de verano, de seguir la politica económica en esta tendencia, resulta más que preocupante.

«Merece un párrafo aparte la referencia al supuesto ‘modelo de gestión’ de Montenegro. No hay ningún modelo ni hay gestión. Montenegro está en campaña para irse, no está trabajando para mejorar la vida de los marplatenses. Si le ofrecen un Ministerio le va a tirar la municipalidad por la cabeza al primero que se cruce. Y si no encuentra una salida decorosa es capaz de irse hasta sin decoro. No les importa Mar del Plata, no trabajan por la ciudad y el protagonismo que pretenden no es por la fuerza de los hechos sino por las bravatas de sus peleas de vuelo bajo» finalizó.

Comentarios

comentarios