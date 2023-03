Ayuno intermitente: El régimen alimenticio que gana adeptos y adversarios

El ayuno intermitente es un régimen alimenticio que se ha popularizado en los últimos tiempos, sobre todo debido a sus efectos en el descenso de peso. La práctica tiene cada vez más adeptos, pero los especialistas aseguran que no debe implementarse sin un seguimiento profesional. La Organización Mundial de la Salud (OMS), no la incluye entre sus recomendaciones para prevenir la obesidad y otras enfermedades crónicas y muchos foros desalientan su práctica porque puede generar trastornos alimentarios.

Desde Portal Universidad nos comunicamos con la Licenciada en Nutrición Natalia Rocca, para conocer los efectos de este tipo de régimen y cómo se practica. Según la profesional el ayuno intermitente es “una terminología que utilizamos para describir lo que sería un rango de no ingesta, en el que no se consume ningún tipo de alimento. Solo líquidos como té, café, mate y agua en todo ese rango”.

La ventana horaria en la que se realiza suele ser desde 15 horas y se extiende hasta las 18 para aquellos acostumbrados a practicarlo regularmente. El efecto que se espera de este rango en el que no se ingieren calorías es “tener un efecto a partir del descenso de peso. Damos lugar a que se puedan oxidar grasas, bajan también las calorías acumuladas en el día”. También se observan mejoras a nivel metabólico como una mejor regulación de la glucosa y en la tensión arterial.

Para realizar este tipo de régimen la nutricionista recomienda siempre consultar a un profesional, “en algunos casos, como puede ser como una persona que tiene diabetes tipo 1, que requiere insulina, o en pacientes que ya de por sí tienen muy bajo peso, tiene que ser vigilado y se debe hacer con ayuda de un profesional. Pero en general se puede realizar. Hay que empezar de a poco 1 vez a la semana, algunas horas, y luego empezar a ampliar esta ventana. Lo ideal es llegar 2 ó 3 veces por semana porque tampoco debe hacerse todos los días”.

Para cortar ese ayuno, la Rocca aconseja consumir en primer lugar una proteína “lo ideal consumir algún alimento como carne, pollo, pescado, jamón, algún tipo de proteína”. En el caso de las personas que tiene un régimen de alimentación vegetariano o vegano explica que el ayuno se puede hacer, pero hay que analizar cada caso, “se pueden buscar otros alimentos que cumplan la recomendación de la parte proteica necesaria, que tienen que estar perfectamente bien complementada”.

Actualmente la variedad de alimentos que se encuentran en las góndolas de los supermercados o comercios de barrio suelen ser ultra procesados cuyos azúcares y otros componentes generan un efecto en el cuerpo que luego nos empuja a consumir más de ellos. Su impacto es sumamente negativo: “Estamos viendo patologías nuevas que antes no estaban. Es una lluvia de glucosa permanente, respecto a los alimentos no se encuentra en góndola un yogur que no contenga azúcar en la composición, es difícil encontrar alimentos que no contengan agregados, exceso de glucosa y otros químicos. No se requiere la ingesta permanente de alimentos hipercalóricos que encima tienen un montón de agregados. Hoy en día, está bueno que se empiece a visualizar eso de hacer solo las comidas necesarias con alimentos reales, que nutran” concluyó Rocca.

Hoy en día, está bueno que se empiece a visualizar eso de hacer solo las comidas necesarias con alimentos reales, que nutran Fuente: Portal Universidad

