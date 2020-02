Balearon a un micro con hinchas de Unión que se trasladaba a Brasil por el encuentro de la Copa Sudamericana

El hecho se registró en la mañana del lunes, cuando los simpatizantes del Tatengue viajaban al país vecino para observar la revancha frente a Atlético Mineiro. Hay al menos dos heridos

Un nuevo episodio de violencia se registró cuando los hinchas de Unión se trasladaban a Brasil para observar la revancha de la Copa Sudamericana ante el Atlético Mineiro.

Dos personas resultaron heridas de bala luego de un ataque protagonizado por un grupo de desconocidos que viajaban a bordo de un automóvil contra dos micros de larga distancia, uno de los cuales llevaba simpatizantes del Tatengue rumbo al país vecino, donde el conjunto de Leonardo Carol Madelón jugará el desquite de la competición internacional el próximo jueves.

Según informó el portal local NotiFé, el hecho se produjo alrededor de las 7 de la mañana sobre la ruta nacional 168, cerca de su intersección con la ruta provincial 1, y los disparos fueron realizados desde un Volkswagen Polo color blanco, que era buscado intensamente por la policía santafesina.

En ese sentido, primero dispararon contra un ómnibus de la empresa Expertur que trasladaba hinchas de Unión hacia Brasil y luego atacaron a un colectivo de la empresa Flecha Bus que viajaba desde Mendoza hacia Formosa con particulares.

Las primeras informaciones dan cuenta que un hincha de Unión de unos 30 años sufrió un balazo en la pierna izquierda, mientras que uno de los conductores del segundo micro resultó herido en una mano. Ambos lesionados fueron trasladados al hospital Cullen, de la capital provincial. Según declaraciones del chofer del colectivo Flecha Bus, los agresores “tiraron a matar”.

“No hay explicación por qué me tiraron a matar. Tengo entendido que venían colectivos con hinchas de Unión. El auto frenó, bajó la ventanilla y disparó. Al menos tres balazos me tiró, dos en la puerta del acompañante y el otro pega en el parabrisas. Al auxiliar a bordo le pegaron el tiro”. relató Oscar, conductor del micro Flecha Bus, en declaraciones radiales. Y agregó: “Después vimos que el auto dobló y continuó su camino por la Ruta Provincial número 1”.»No entendemos por qué nos dispararon porque no hubo ninguna discusión ni maniobra previa», aseguró el chofer, a quien una de las balas le pasó a pocos centímetros del cuerpo. Por su parte, el doctor Malatini, del hospital Cullen, aseguró que ninguno de los dos lesionados recibió una herida tan grave como para que comprometa su vida.

La principal hipótesis se basa en que la intención era dispararle únicamente a los fanáticos de Unión, y que el ataque al segundo micro se hizo por una equivocación de los delincuentes.

El próximo jueves a las 21:30 (horario argentino), el combinado de Santa Fe jugará la revancha de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. El Tatengue buscará cerrar la llave clasificatoria luego de la goleada favorable conseguida de local por 3 a 0 el pasado 6 de febrero.

