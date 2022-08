Balearon el frente de la Sociedad de Fomento Fortunato de la Plaza

El presidente de la Sociedad de Fomento Fortunato de la Plaza denunció que el frente del edificio fue baleado. Este hecho se enmarca en una disputa por la toma ilegal de terrenos que fue denunciada dás atrás en el Concejo Deliberante.

«Los vecinos me avisaron que habían escuchado disparos y pude corroborarlo en el frente de la Sociedad de Fomento», comentó el presidente de la institución, Matías Méndez.

En este sentido, agregó: «Pegaron en la pared, una vecina me dijo que un chico desde la esquina tiró contra la entidad directamente. Nosotros aducimos que es por los reclamos que estamos haciendo por una tierras».

Además comentó que hay una cámara en la esquina, «pero no sabemos si está andando» y que «Cámaras de seguridad del COM no hay».

Por último, aseguró que «sentir que nos quieren venir amedrentar con estas situaciones no está bueno. La precupación de la gente que trabaja en la entidad es grande. Uno que está más acostumbrado a estar expuesto, como referente de la entidad, sabe que estas cosas han pasado, pero no es normal».

Consideran que esta situación se debe a los reclamos por «terrenos cedidos de forma irregular por la gente de la Provincia. Esto no hubiera pasado si cuando nosotros empezamos por los reclamos nos hubieran escuchado», concluyó.

FUENTE: El Marplatense

Comentarios

comentarios