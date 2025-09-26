Balnearios de Punta Mogotes ya tienen un 30% de reservas: «Esperamos una temporada aceptable, no estupenda»

«Esperamos al 12 de octubre, la frutilla del postre a nivel reserva», señaló el vicepresidente del Consorcio de Concesionarios del Complejo de Punta Mogotes, Luis García

Pensando en la temporada 2025/26 en Mar del Plata, balnearios de Punta Mogotes ya empezaron a registrar el primer porcentaje de reservas.

En este marco, Mi8 dialogó con el vicepresidente del Consorcio de Concesionarios del Complejo de Punta Mogotes, Luis García, quien aseguró que el porcentaje de ocupación de carpas para la temporada completa se encuentra en un 25/30%.

«El marplatense habitualmente ya desde agosto/septiembre reserva. Tiene el hábito de arrimarse a su balneario y reservar», detalló sobre el comportamiento local rumbo al receso veraniego.

El referente del complejo integrado por 24 balnearios explicó que «en el marco de la baja de la inflación, el nivel de consultas no es tan vertiginoso, pero se están alquilando comodidades: carpas por temporada, no tanto a nivel mensual. Eso es lo que está en marcha».

Sin embargo, barajando estos números, desde el Consorcio de Concesionarios del Complejo ratificaron que esperan por el 12 de octubre, «la frutilla del postre a nivel reserva. A partir de ahí se produce la consulta y reserva pensando en estadías más cortas: mes o quincena».

En este marco, aseguró que la temporada será «similar al año pasado. No hay grandes sorpresas. No presumo que va a ser una temporada estupenda, creo que va a ser aceptable, dadas las diferentes variantes que hoy por hoy están en el turismo».

Además, indicó que «la competencia con Brasil es un actor que se afianzó. Hay que tentar a la gente para que la escapada del fin de semana o la carpa de una semana sea mayor».

Complejo de Punta Mogotes.

