Bálsamo: nuevos sonidos de Emanuel Ortega en la ciudad

Con canciones escritas por él y un giro artístico, Emanuel regresará a Mar del Plata el viernes 19 de septiembre.

Tras un largo silencio discográfico, Emanuel Ortega regresa en un formato disímil de aquel que lo dió a conocer. Bálsamo es el nuevo proyecto que con canciones escritas, producidas y arregladas por él mismo, y un giro artístico que marca distancia de su etapa anterior como solista, lo traerán a Mar del Plata el viernes 19 de septiembre a las 21 hs en Vorterix (Diagonal Pueyrredon 3338). Las entradas se pueden adquirir a través de Articket.



En esta nueva propuesta Emanuel explora sonidos del indie folk/rock, texturas orgánicas —con guitarras al frente— y ritmos envolventes. Aunque estuvo alejado del centro de la escena, nunca dejó la música. Fue un tiempo de introspección, creación y búsqueda profunda. En su estudio casero, y sin un plan definido, comenzó a gestarse este nuevo rumbo



«Bálsamo se convirtió en mi cable a tierra. Un canal honesto para expresar lo que fue cambiando con el tiempo. Necesitaba reencontrarme con la música desde otro lugar, más sincero, más humano”, afirmó el músico.



Además de Mar del Plata, el nuevo proyecto de Emanuel Ortega tuvo su presentación oficial en Café Berlín de Buenos Aires el 11 de septiembre.

