Barrionuevo en Mar del Plata: «Tiene que volver a ser feliz todo el año»

«Mar del Plata tiene que volver a ser feliz todo el año. Hay que caminar juntos por los trabajadores y con la sociedad». Así lo afirmó el secretario General de Uthgra Luis Barrionuevo en una reunión con los nuevos titulares de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica local, acompañado por la concejal Mercedes Morro y la referente local de Uthgra Nancy Todoroff, quien justamente está semana tuvo fuertes diálogos con el sector en pos de la regularización de los trabajadores y el cumplimiento de las escalas salariales vigentes.

«Nuestra actividad no se maneja por zoom por eso nuestra crisis fue la peor de todas y quienes la pagan son los trabajadores. Pero queremos seguir trabajando por el todo porque si no hay empresas, si no hay pymes, no hay espacio para los trabajadores», afirmó en una reunión donde se planteó la necesidad de entender el turismo como un todo, donde las actividades vinculadas a la cultura y la recreación estén efectivamente en sintonía con la reactivación de la hotelería y la gastronomía, generando entre estos cuatro pilares también impactó en el resto de los ámbitos laborales de la ciudad, sobre todo en el comercio.

Reafirmó que en Argentina «nos encerraron 90 días antes y eso paró la economía», pero al mismo tiempo «la solidaridad que hubo en Mar del Plata entre sectores privados y la sociedad no existió en ningún lugar del país».

Instó a trabajar en una planificación a corto, mediano y largo plazo que permita generar trabajo de la mano de «los más de 20 millones de habitantes que tenemos a corta distancia y que pueden concurrir a la ciudad para hacer turismo pero también para generar eventos relevantes».

Rescató la postura del intendente Guillermo Montenegro en dar impulso al trabajo sin dejar de atender la salud y afirmó que «del municipio necesitamos que haga lo que le corresponde: administrar para una ciudad más segura, más limpia».

Desde el sector empresario se manifestó la necesidad de políticas nacionales de relajo impositivo que les permitan redirigir los ingresos a mejorar las fuentes de trabajo actuales y generar nuevas, así como coincidieron en la necesidad de una planificación anual seria, consistente y con promoción para fomentar una ciudad con turismo y recreación activa de manera constante.

