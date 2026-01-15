Bastián, el nene atropellado en Pinamar, ya está en Mar del Plata y será sometido a una tercera operación

El nene de 8 años fue trasladado en helicóptero desde el Hospital Municipal de Pinamar, donde estaba internado por el grave accidente que sufrió a bordo de una UTV

Bastián Jerez, el nene de 8 años que fue atropellado este lunes en Pinamar por una camioneta cuando iba en una UTV con su familia, ya arribó a Mar del Plata para ser sometido a una tercera operación.

El paciente fue trasladado en un helicóptero desde Pinamar y aterrizó en el helipuerto de la Base Naval de Mar del Plata, donde lo esperaba una ambulancia que lo llevó al Hospital Materno Infantil. Allí será operado por tercera vez, donde los profesionales le retirarán el packing hepático y le efectuarán el cierre abdominal.

Este operativo se llevó a cabo debido a que el último parte médico difundido por el Hospital Municipal de Pinamar confirmó que Bastián estaba en condiciones de ingresar de nuevo al quirófano. Al encontarse «estable», fue posible el traslado del menor desde Pinamar a Mar del Plata.

La ambulancia en la que llevaron a Bastián desde la Base Naval al Maternon Infantil.

De todas maneras, las autoridades sostienen que su estado todavía es delicado y está bajo monitoreo permanente del equipo de Terapia Intensiva. Además, le retiraron la medicación para sostener la presión arterial.

El accidente ocurrió este lunes en La Frontera, en el partido de Pinamar, uno de los sectores de mayor circulación de vehículos recreativos durante la temporada de verano en esa localidad. El UTV en el que iba Bastián chocó de frente con una camioneta Volkswagen Amarok mientras fuerzas de seguridad realizaban un operativo de prevención en ese lugar.

Producto de la fuerza del impacto, el nene quedó inconsciente y con un fuerte traumastismo, mientras que un hombre de 30 años que iba con él sufrió heridas en la cara. Una pediatra que circulaba por allí fue la primera en atenderlo, y contó con la ayuda de bomberos hasta la llegada de la ambulabncia.

Unas horas después le diagnosticaron una importante lesión hepática, por lo que debieron operarlo dos veces. En paralelo, los vehículos involucrados fueron secuestrados para ser peritados y esclarecer cómo se produjo el siniestro. La causa está caratulada como «lesiones culposas».

Fuente: Mi8

