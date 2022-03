Biguá inaugurará su sintético de hockey

Este sábado 12 de Marzo desde las 16:30 se inaugurará la cancha de hockey previo al partido de la Primera que jugará el primer encuentro oficial en la nueva cancha de césped sintético, en lo que será un verdadero hito para la institución.

Por fin llegó el día. Luego de casi 3 años de trabajo y planificación, mañana sábado Biguá Rugby Club tendrá su primera partido oficial en su nueva cancha de césped sintético. Desde las 17 hs, recibirán al Club Náutico por la Fecha 1 Torneo Oficial 2022 «Malvinas Argentinas 40° Aniversario» y, de esta manera, le darán paso al comienzo de una nueva era para el hockey Biguense y la institución.

Media hora antes del pitido inicial, las autoridades del club acompañados de toda la familia Biguense, llevarán a cabo el acto formal de inauguración y le darán un marco oficial a la inauguración de la cancha que todavía no tuvo un partido por los puntos y será la presentación formal de la misma ante todos los presentes.

Sebsatián Garro, Presidente de Biguá Rugby Club, subrayó que «estamos muy contentos por todo esto. No sólo el Hockey, sino todo el club. Hacía tiempo que no hacíamos una obra en el Club, y poder llevar adelante semejante obra nos llena de orgullo y satisfacción. Esto va a traer aparejada un crecimiento importante, no sólo para el hockey que es el principal benefactor, sino también para el rugby y toda la familia del club»:

Invitamos a todas las familias y medios de comunicación a ser parte de este día inolvidable para el Club, dónde se inaugurará la cancha, la Primera enfrentará a Náutico y luego habrá un tercer tiempo extendido que servirá de celebración luego de un día tan importante, dónde habra Foodtracks y banda en vivo para todo aquel que sea parte de este momento tan importante de la historia del club.

