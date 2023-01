Billeteras digitales “marca blanca”: el boom que llega a las PyMEs

La revolución tecnológica ha acelerado los procesos de transformación y evolución de todos los sectores, llegando incluso a cambiar la forma en la que los clientes realizan sus compras. Pasando por métodos de pago con billetes físicos, tarjetas de banda magnética, chip, hasta la aparición de distintas alternativas electrónicas. Hoy, los métodos de pago móviles a través de billeteras digitales, parecen haberse adueñado del comercio en general, sin embargo el crecimiento continúa más allá logrando implementar nuevas “Billeteras digitales marca blanca” que buscan potenciar cada empresa de forma individual. Si bien, actualmente existen distintas billeteras digitales con un largo camino recorrido y un alto nivel de penetración en el país, capaz de combinar el uso de tarjetas débito, crédito, transferencias, préstamos, código QR, y otras múltiples posibilidades, contar con una herramienta que optimice estas ventajas pero pueda funcionar de forma blanca, es decir “sin marca” para ser comercializada por toda aquella compañía que desee distinguirse de las demás teniendo su propia billetera con nuevas y específicas mejoras adaptadas a sus funciones individuales, es una realidad que hoy impulsa Snoop Consulting. “La idea de facilitar una billetera de marca blanca para cada empresa está basada en ofrecer un medio de pago alternativo para sus clientes y usuarios, y a su vez un sinfín de ventajas competitivas que repercutirán en el crecimiento de la compañía. Contar con su propia billetera digital se traduce en poder obtener datos de los clientes, crear estrategias pensadas en nuevos análisis de información, generar mayor fidelización y personalización, anticiparse a las necesidades de los consumidores y disponibilizar del dinero de forma inmediata, incluso antes de que compre sus productos o pague algún servicio. Todo esto se puede simplificar al garantizar su funcionamiento en solo 3 meses.” explicó Diego del Castillo, Gerente de Proyectos para Banca y Salud de Snoop Consulting. Asimismo, para el usuario, resulta en mayores opciones para elegir donde manejar su dinero, más flexibilidad y funcionalidad, mejores beneficios, posibilidades de reducir el fraude y robo, realizar compras de forma más ágil y rápida, mayor control financiero, recibir innovadoras recompensas y por supuesto, ahorrar tiempo y espacio físico en cada billetera. Actualmente, se está observando como la pasada pandemia de Covid-19 frenó muchos avances en los últimos años, pero por el contrario, en el ámbito de la inclusión financiera, actuó como un catalizador que impulsó el aumento de los pagos digitales en medio de la expansión de los servicios financieros tradicionales. En este contexto, teniendo en cuenta un estudio del Banco Mundial, donde se expone que alrededor de 1400 millones de adultos en todo el mundo aún no están bancarizados, esta parece ser una puerta de entrada para ofrecer herramientas financieras de alto alcance. “Hoy, no sólo le estamos brindando al usuario una herramienta para que tenga alternativas de pago y facilidades, sino que al mismo tiempo contribuimos a potenciar miles de empresas llegando a muchas más personas, sobre todo aquellas que no están bancarizadas y que hoy ocupan un importante porcentaje de población y también se pueden convertir en potenciales clientes de toda marca.” concluyeron desde Snoop Consulting.