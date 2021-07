Bluhauz, el músico argentino radicado en Estados Unidos comparte cuarto singles como solista

“Does It Matter» es el cuarto single de Bluhauz desde 2020 y el primer single de 2021 que anticipa el lanzamiento del álbum debut de Bluhauz a salir el 6 de agosto a través de Orchard. La canción es una pregunta existencial hacia la vida cuestionando si todo lo que hacemos importa, o no. «Does It Matter» combina estados de ánimo motivadores, relajados e inspiradores mezclando géneros de rock, pop y blues con voces fuertes y un ritmo constante. Algunos de los miembros que han trabajado y actuado en esta canción incluyen a la famosa cantante de góspel Maryel Epps (Michael Jackson, David Bowie, Prince, Pappo), y al ingeniero de masterización Brian Lucey (The Black Keys, Royal Blood, Liam Gallagher)

A lo largo de su carrera, BLUHAUZ -el exguitarrista y cantante de Stone Giant- experimentó un viaje impredecible y sin precedentes. De su Argentina natal a vivir en Estados Unidos; de admirar al guitarrista Jimmy Page a ser su discípulo; de estudiar en Berklee College of Music a tocar en uno de los festivales más importantes del mundo: BLUHAUZ realizó todas estas cosas. Ahora, con su álbum debut como solista, está preparado para su aventura musical, espiritual y personal más grande hasta la fecha.

Dice Bluhauz: “Ahora soy una persona más espiritual y en busca de la autoconsciencia. Muchas de mis canciones hablan sobre purificar el alma y del crecimiento espiritual, y estas ideas aparecen a lo largo de todo el álbum”.

BLUHAUZ comenzó su viaje musical siendo un niño en Argentina. Su momento bisagra llegó a los trece años, cuando sus horizontes musicales se expandieron luego de que su tío le compartiera canciones y lo introdujera por primera vez a Led Zeppelin, Frank Zappa y Pink Floyd. “Pasé una semana entera asombrado, escuchando todo”, explica Bluhauz. “A partir de entonces, nunca miré hacia atrás”. Pero no se conformó con solo escuchar ese tipo de música: también quería crearla, así que pronto aprendió a tocar la guitarra. Siendo adolescente se unió a su primera banda, que ensayaba en una casa azul que luego inspiró a la elección de su nombre artístico. A los 17 años, empezó a tocar en shows, y enseguida supo que eso es lo que necesitaba hacer de su vida. “Había algo que simplemente sentía cuando empecé a tocar en vivo. Me llevó a un nivel más profundo”, dice.

Al instalarse en Estados Unidos cuando tenía 20 años (antes viajaba frecuentemente para visitar familiares) BLUHAUZ se inscribió en la prestigiosa Berklee College of Music de Boston, donde pronto dejaría su huella por permanecer fiel al rock en lugar de orientarse al típico estilo jazz de la escuela. En 2013, formó la banda de hard rock Stone Giant junto a compañeros afines a su gusto: Joao Nogueira, Pepe Hidalgo y Pedro Zappa.

BLUHAUZ también se destacó en Berklee gracias al legendario guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page. Cuando tenía 19 años, visitó Inglaterra y conoció a su ídolo gracias a una persona en común. Luego de ver un DVD de Led Zeppelin tocando en el Royal Albert Hall de Londres, fue invitado a la casa de Page. “Fue una experiencia muy fuerte”, afirma. “Me vio tocar. Tuvimos una conversación increíble sobre todo tipo de temas”. Años después, cuando BLUHAUZ terminaba sus estudios en Berklee (obtuvo un título en composición), invitó a Page a participar de su ceremonia de graduación. Page aceptó y estuvo entre la audiencia mientras BLUHAUZ y sus compañeros dieron su concierto final. “Esa noche terminé dirigiendo toda la sección musical de Led Zeppelin”, cuenta (como parte del evento de graduación, Berklee también homenajeó a Page con un Doctorado Honorario).

Después de graduarse, BLUHAUZ continuó tocando con Stone Giant, y lanzó un álbum homónimo en 2015 que obtuvo el reconocimiento de Rolling Stone y Billboard, y meses después, la banda fue invitada a participar del icónico festival Lollapalooza de Chile y Argentina. Luego siguieron más festivales, en los que compartieron escenario con bandas como Gorillaz y Tame Impala. La banda también publicó un destacado EP titulado “Nasty Creatures” en 2018.

Y esto es solo el comienzo de sus planes: “Siento que esta nueva etapa de BLUHAUZ es un renacimiento con un propósito renovado, mientras sigo conectado con las razones por las que dediqué mi vida a la música”, dice. “Estoy entusiasmado por ser una buena influencia y expresar mis valores y mi visión a través de mi sonido y de mis letras”.

Dados todos los giros inesperados que tuvo a lo largo de su vida, sin dudas será muy interesante ver -y escuchar- lo próximo que haga BLUHAUZ.

