Boca ganó el Superclásico con autoridad y clasificó a la Copa Libertadores, mientras River acrecienta su crisis

Con un «Changuito» Zeballos intratable (gol y asistencia a Merentiel), el «Xeneize» venció 2-0 al equipo de Gallardo. Boca vuelve a la fase de grupos de la Libertadores tras dos años de ausencia. Mirá los goles.

Boca se quedó con un Superclásico muy valioso: le ganó 2-0 a River en la Bombonera por la 15ª fecha del Clausura 2025, clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras dos años de ausencia y es el líder de la Zona A, con los octavos de final ya asegurados.

En el primer tiempo no pasó mucho, salvo algunos remates de media distancia que exigieron a Agustín Marchesín. River se mostraba más cómodo en el desarrollo del partido y a Boca le costaba generar un juego fluido.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaba sin goles, el «Xeneize» abrió el marcador. Un pelotazo largo a campo del «Millonario» quedó en los pies de Exequiel Zeballos, luego de que Paulo Díaz no llegara a rechazar de cabeza tras un empujón de Milton Giménez, y el «Changuito» encaró a Lautaro Rivero. El santiagueño amagó, le pegó de derecha y se la atajó Franco Armani, pero en el rebote no perdonó y marcó el 1-0.

La jugada fue revisada por el VAR, pero no lo convocaron al árbitro Nicolás Ramírez a revisar la supuesta falta a Díaz y el gol fue convalidado. El primer tiempo terminó en medio de fuertes reclamos de los jugadores de River.

Boca dio otro golpe de knockout al comienzo del segundo tiempo y casi no le dio tiempo a su rival de recuperarse. Zeballos ganó en velocidad por derecha y hasta tuvo tiempo de mirar al medio, donde vio a Miguel Merentiel. Llegó hasta la línea de fondo, tiró el centro atrás y el uruguayo marcó el segundo tanto con el arco desguarnecido.

River estuvo en shock por varios minutos y Boca tuvo chances para ampliar la diferencia, desperdiciadas en su mayoría por Gimémez. De hecho, le anularon un gol a Merentiel por posición adelantada y le cobraron un penal, pero luego Ramírez lo anuló vía VAR.

Con Juan Fernando Quintero como uno de sus jugadores más lúcidos, el «Millonario» estuvo cerca de descontar (un tiro de Maximiliano Salas pasó muy cerca del travesaño), pero ya no quedaba tiempo. Boca se quedó con el Superclásico y aseguró su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras dos años de ausencia, con una increíble eliminación en la Fase Previa de la copa de este año a manos de Alianza Lima de Perú.

Además, el equipo de Claudio Úbeda está clasificado a los octavos de final del Clausura y lidera la Zona A con 26 puntos, dos por encima de su escolta, Unión de Santa Fe.

Por su parte, River no puede salir de su crisis futbolística y en este momento está en zona de Fase Previa de la Libertadores por la Tabla Anual, a la espera de los resultados de Argentinos Juniors y Deportivo Riestra. Y está sexto en la Zona B, con 21 puntos, con mucho para mejorar.

